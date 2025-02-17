4G/5G年卡SIM2025 價錢/用量/網速/增值服務邊個最優勝？

2025 4G/5G年卡SIM評測｜Lucky/鴨聊佳/Abc Mobile/3 萬能卡/Happy/More/Lucky2大比拼 價錢/用量/網速/增值服務邊個最優勝？

使用手機流動網絡上網是眾所周知的事情，但如何才能做到最划算、最便宜，這就不是那麼簡單了。而除了一些沒有合約捆綁、具有較大彈性的流動服務計劃，也就是俗稱的無合約SIM卡。市場上還有另一種俗稱「年卡」的SIM卡種類。

年卡也是無合約的儲值卡，但開卡後裡面的數據計劃有效期往往長達一年或以上。相比起要逐個月計費的無約SIM卡，年卡SIM隨時可以做到更平價的每月支出，並且提供更划算的數據。聽起來好像很划算，但年卡SIM的計劃相比無約SIM更加複雜，價錢、數據量、後續收費都每張不同，當然還會因為它們使用的網絡不同，而影響你的上網體驗。 所以這次我們就找來了2025年市場上幾款熱門的年卡，比較一下它們的價錢、數據量、速度、穩定性、以及增值服務等等。想知道哪張年卡最划算，哪款最適合你，那就繼續看下去吧。

甚麼是年卡？ 年卡和無約SIM一樣，都是一種預付SIM卡。不同的是，用戶在開卡時就需要預先支付一年的費用，就可以享用指定的數據、通話分鐘和短訊數量等服務，就像一次性購買一年的通訊服務一樣。而年卡的價錢通常都比月費計劃甚至無合約SIM更低，也適合預算有限或需要多個號碼的用戶選擇。另外也省卻了每月續費的煩惱，方便控制預算。而且年卡提供的數據可以攤分一整年來用，感覺上也不需要經常留意自己的數據用量。 但年卡也不是完全沒有缺點的。最多人考慮的，應該是這些年卡未必是由主流的電訊商推出，而多數是由第三方的運營商通常都以MVNO形式，依靠租用主流電訊商的網絡提供服務的。所以一般來說，年卡的用戶在網絡的使用優先權上會比一般上台用戶甚至是無約SIM的用家低一些，尤其在一些繁忙地區，在網絡速度體驗上就可能差一點了。



2025年熱門年卡推薦

Lucky SIM 首先，一定有些人打算買一張平價SIM卡來養號碼，那麼，自然卡價越低，可以提供更長有效期的卡，就是這類型用戶的首選了。在這方面，使用csl網絡的Lucky SIM 4G年卡就非常搶眼。首先，它的入門門檻價錢是最低的，只需要$35就可以買到一張內含5GB數據、一年有效期的年卡。當然，5GB數據在現今的網絡環境下可能一下子就已經用完了。如果需要更多數據的話，其實Lucky SIM也是眾多年卡中最具年期和數據選擇彈性。除了最常見的1年期卡種，它還提供最多3年期的卡選擇，而隨著卡的年期和數據量增加，它的價錢也會增加，但相對地數據的平均價值亦會相對調低。例如最長年期的3年卡，目前街價大概是$350左右，但就提供到250GB的數據，即平均每1GB大概$1.4。

鴨聊佳

鴨聊佳 如果想用最平價錢買到最多數據的話，使用中移動網絡的鴨聊佳應該是不錯的選擇。它的入門版本年卡街價大約是$70，但就已經提供到50GB的數據，平均每GB支出$1.4。雖然不算特別便宜，但用來主力上網的話，攤分一年來用應該也夠用。而且它是眾多卡中性價比最高的入門選擇。但如果想要更多數據的話，就建議入手它最高階的120GB版本，因為它的街價也只是$160，平均每GB收費1.3，比低一級的70GB版本划算不少。

ABC Mobile & 3國際萬能卡 如果你是高用量用戶，打算用年卡來做上網主力的話，4G的高用量選擇還有ABC Mobile和3國際萬能卡。不過兩張卡的入門版本就不算特別划算，如果要買的話，最好選擇最高用量的版本。最簡單直接的ABC Mobile 120GB數據用量，街價只是$150，平均GB數據約$1.3。

5G年卡 除了4G網絡，香港的5G網絡現在也發展成熟了，所以年卡方面近年也引入了5G連線的版本選擇。目前市場上主要有Happy Telecom、More Mobile和Lucky的子品牌Lucky2有提供5G年卡。好處當然是上下載速度方面，不會像普遍4G卡那樣限死在42Mbps，上限速度一般來說都有200Mbps但相對地，價錢也會較貴，而且提供的數據量也不多。例如Happy Telecom這張賣$70的版本，就只有11GB數據，換言之每GB都要$6多些。而如果要令每GB的平均支出貼近4G卡的水平，就可以向高數據量的貴卡入手。3張卡當中就只有More Mobile提供600GB卡可以提供到相近的均價，但就算平均每GB的價錢可以壓低到$1.5，但一張卡的開卡價也要$900，明顯未必是想找平價卡的用戶的心水選擇。不過換個角度來看，這個價錢其實只是一個5G上台計劃的幾個月月費，這樣想又好像有它的划算之處。



續卡／加數據價錢 那麼可能有人會問，年卡開卡之後的有效期就是一年左右，如果到期或者用完了卡裡面的數據，有沒有辦法繼續使用同一張卡呢？關於這個問題，答案是「可以」，但同時也是「不建議」。一般年卡通常都是用一個比較便宜的價錢去吸引用戶開卡使用，但當過期或者用盡數據後，續卡或購買數據的價錢就相對沒那麼划算了。例如Lucky SIM和鴨聊佳，它們每年最便宜的續卡費用都要大概$70，而且都只有5-10GB左右的數據用量，平均續卡後每GB要$14，比買一張新卡還要貴。而3國際萬能卡和ABC Mobile有些計劃甚至不會贈送通話分鐘，變相還要額外購買增值服務。至於5G年卡就只有More Mobile可以續卡，但續卡的價錢一樣比買一張新卡貴，而且還不贈送通話分鐘。另外Lucky的5G年卡是不能續卡的，所以如果不是要養號碼的用戶，使用年卡的最標準玩法就是用完即棄，去買一張新卡可能比你去增值更加划算。



通話服務 而在通話方面，七款年卡中只有Lucky的5G年卡是不包含通話分鐘的，其餘的年卡在一年期的基本計劃中最少包含2000分鐘的本地通話，而鴨聊佳則以每月贈送300分鐘通話，全年總共包含3600分鐘的通話服務。此外，除了3國際萬能卡之外，上述四款具備通話功能的年卡均支持VoLTE和VoWiFi通話，這能讓通話接通時間更快，通話音質更好，最重要的是，在通話過程中，網絡訊號不會降回2G或3G，而是能維持在4G和5G網絡上，同時繼續使用數據上網功能。還有其他語音通話相關功能，例如俗稱「飛線」的來電轉駁、留言信箱等服務，部分電訊商也有提供，但需要另外購買增值服務。



網速測試 年卡夠便宜且數據量多固然重要，但如果只有龜速上網，即使給你1000GB數據也沒用對吧？所以比較完價錢後，還是要進行速度測試。我們也派了同事到五個不同的地方，使用OFCA進行網速測試，看看這七款年卡的網絡表現和接收情況。在網速測試結果中，七款年卡的網絡速度表現在不同地區用OFCA測試出來的表現亦有些差異。

港鐵站內網速測試 在一些繁忙的港鐵站內，四款4G SIM卡的表現都不錯，而Lucky在我們測試的兩個港鐵站中，下載速度是四款中最高的，在金鐘站的下載速度更達到83 Mbps，幾乎可以媲美上台月費計劃的速度。至於5G年卡方面，More Mobile的表現較為出色，兩個站的下載速度都能達到180 Mbps以上，而同樣使用csl網絡的Lucky2表現則稍遜一籌，雖然在觀塘站可以接近100 Mbps，但在金鐘站只有67 Mbps，與4G速度相差無幾，表現不太理想。 繁忙地段網速測試 在一些繁忙地段如旺角和銅鑼灣，3國際萬能卡的下載表現是四款4G年卡中最好的，大約有35 Mbps的下載速度。鴨聊佳的表現也不錯，兩個地點都能達到雙位數的下載速度，而Lucky SIM的表現則較差，只有個位數的下載速度。至於5G年卡方面，More Mobile在兩個地點的表現都較好，上下載速度均比Lucky SIM高，尤其在銅鑼灣更達到154 Mbps的下載速度，但這三款年卡在旺角的表現都不太理想，平均只有30-45 Mbps的下載速度。因此，如果大家會在人多密集的地區長期使用，就要多加留意了。 啟德體育園網速測試 另外，相信大家也會關注即將舉辦眾多巨星演唱會的啟德體育園的網絡情況，所以我們也特地前往進行測試。Lucky、3國際萬能卡和鴨聊佳的表現都不錯，平均都能達到接近30 Mbps的速度，而ABC Mobile則相對不太理想，甚至出現上載失敗的情況。至於三款5G年卡，在啟德體育園的表現則相對理想，下載速度能達到90至130 Mbps，而Happy SIM更達到133 Mbps的速度。 最後提醒大家，網絡的實際體驗速度會受到網絡設定、網絡規格、所使用的設備、發射基站容量、覆蓋範圍以及其他外在因素的影響。畢竟這是流動網絡服務，不同電訊商的網絡覆蓋範圍也有所不同。因此，大家在選擇服務前，可以到通訊事務管理局網頁或nPerf Maps這兩個網站，了解各電訊商的網絡覆蓋範圍。



漫遊服務 除了一般的本地通話和數據服務之外，其實還有旅遊用的漫遊數據方案供大家選擇，可以當作旅遊SIM卡使用。不過，價錢方面可以說是相當昂貴。以中國內地漫遊數據為例，Lucky SIM最便宜也要$100才有10GB，而其他幾款年卡則需要$70-$80才有1GB用量，這個價錢已經足夠買一張甚至幾張旅遊SIM卡了。

開卡注意 講了這麼多關於年卡的資訊，也要提醒大家一些使用年卡的注意事項。首先，所有本地的年卡在啟用服務前都必須進行實名認證，才能正式使用。如果不完成實名認證，就無法使用服務。另外，為了協助市民防範可疑來電，通訊辦規定由2024年12月31日起，所有新啟動的本地流動電話儲值卡（包括年卡）在使用語音通話撥打給對方時，對方會聽到「來電由新儲值卡打出」的語音提示，然後電話才會接通。因此，如果大家用新的儲值卡或年卡撥打給朋友或家人時，記得提前告知他們。

