CES 2026｜Lenovo Legion Pro概念電競筆電　捲軸式屏幕水平擴展

Lenovo在CES上宣布推出一系列最新電競產品，Lenovo Legion和Lenovo LOQ系列產品全面升級，最矚目要數全新的Legion捲軸式屏幕筆記型電腦概念產品，屏幕可以向橫擴展，由16吋增長至24吋，相當有趣。

Legion Pro捲軸式概念產品是一款頂級的16吋電競筆記型電腦，顯示器可水平擴展，從16吋延伸至21.5吋，甚至24吋，專為電競選手而設。搭載捲軸式Lenovo PureSight OLED電競顯示器，採用雙馬達、張力驅動設計，可讓顯示器從兩端展開和收縮，將震動和噪音降至最低，提供流暢易控的展開和收縮體驗。專屬的張力系統確保OLED面板在整個捲動過程中保持一致的緊繃度，運用用低摩擦材料則可保護面板在捲動週期中免受磨損。

Lenovo PureSight OLED顯示器提供16吋專注模式，並可擴展至21.5吋的戰術模式，當需要專注於精英競技訓練和整體團隊協作時，螢幕可完全擴展至24吋的競技場模式，讓全球各地比賽的專業電競選手能夠攜帶小巧的裝置進行大規模的訓練。

Legion Pro捲軸式概念產品基於Legion Pro 7i，配備Intel Core Ultra處理器和NVIDIA GeForce RTX 5090筆記型電腦顯示卡。搭載NVIDIA Blackwell架構的GeForce RTX 50系列性能強大，同時配備龐大的人工智能運算能力，NVIDIA DLSS 4亦有助大幅提升生成圖像效能。

概念產品還搭載Lenovo AI Engine+，由Lenovo LA Core (LA1 + LA3) 提供支援，具備即時場景偵測功能，可提升FPS並優化資源以達到最高效能。Smart FPS可動態微調設定，AI驅動的CPU 和GPU調校進一步提升FPS，實現頂級電競體驗。