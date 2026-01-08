HONOR Magic 8 Pro Air傳較iPhone Air更輕盈 料月內即將亮相

根據最新消息，HONOR 已正式開始為其即將推出的超薄旗艦手機 Magic 8 Pro Air 預熱，並直接將其與 Apple 的 iPhone Air 進行比較，暗示新品發布已進入最後階段。雖然官方尚未公布具體的發佈日期，但網絡上的消息已為我們提供了清晰的線索。
知名爆料者 FixedFocus 指出，這款備受矚目的超薄智能手機，預計將於1月中下旬 正式亮相。HONOR 近日透過官方渠道釋出一張對比圖片，重點展示了 Magic 8 Pro Air 與 iPhone Air 在機身輕薄設計上的分別，此舉被視為產品已準備就緒、只待發布信號的明確跡象。
規格料兼顧輕薄機身和專業級影像科技
官方在宣傳中強調，Magic 8 Pro Air 融合了「Air」的輕盈與「Pro」的專業性能，不僅擁有輕薄的機身，更配備了專業級的影像科技。目前，關於這款新機的外觀全貌與確切發布日期仍未完全公開。但根據最新流出的資訊，HONOR 可能於下周開始進一步預熱，揭露更多關鍵產品細節。
早前有外洩的設計草圖展示了 Magic 8 Pro Air 的可能外觀，其設計語言與市場上現有的超薄機型有相似之處。然而，HONOR 似乎信心十足，聲稱除了設計之外，其在多方面的體驗都將優勝過iPhone Air。關於產品的具體規格、價格以及最終設計，仍有待官方在屆時的發布會上正式揭曉。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載