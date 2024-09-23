熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-09-23 11:03:00

9.27 Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 免費體驗出色低光拍攝

分享：
9.27 Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 免費體驗出色低光拍攝

9.27 Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 免費體驗出色低光拍攝

adblk5

集Leica專業光學鏡頭及強大AI功能於一身的Xiaomi 14T Series即將登場！官方除事先張揚，宣布在香港時間9月26日晚上8時，於德國柏林舉行Xiaomi 14T Series發布會，屆時年度輕旗艦大作Xiaomi 14T/14T Pro將會現身外，香港官方更於9月27日(星期五)，於尖沙咀1881 Heritage舉辦『「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅』體驗活動，讓更多用戶第一時間體驗其出眾性能及低光拍攝能力。

是次活動由日本知名光影創意公司NAKED, INC.創辦的「NAKED FLOWERS花舞光影展」，參觀以花卉作主題的沉浸式五感之旅，讓大家走進一個超越現實的魔幻花朵之境，兼同時體驗全新Xiaomi 14T Series及一系列全新智能家品。

adblk6

最重要的是，是次活動參加費用全免！而且名額有限，先到先得！米粉們萬勿錯過！

網上報名傳送門：Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 報名表格

日期：2024年9月27日 (星期五)
時間：15：00 - 20：00 (每節30分鐘)
地點：尖沙咀1881 Heritage  G17B號舖
名額：每節30人
截止報名：2024年9月25日 中午12：00

了解更多Xiaomi 14T Series

 

 

條款及細則
每人只限報名一次。
成功報名之參加者將於活動2-3天前收到電話及電郵通知。
參加者必須展示有效之活動確認信息方可進場。
名額有限，先到先得。
如未能成功報名， 將不會收到任何通知。
如活動當天開始前遇上惡劣天氣或任何特殊情況，活動將有機會延期或取消，詳情請留意小米香港 Xiaomi Hong Kong Facebook 專頁內之公布。
小米香港保留活動所有之最終決定權。