9.27 Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 免費體驗出色低光拍攝

集Leica專業光學鏡頭及強大AI功能於一身的Xiaomi 14T Series即將登場！官方除事先張揚，宣布在香港時間9月26日晚上8時，於德國柏林舉行Xiaomi 14T Series發布會，屆時年度輕旗艦大作Xiaomi 14T/14T Pro將會現身外，香港官方更於9月27日(星期五)，於尖沙咀1881 Heritage舉辦『「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅』體驗活動，讓更多用戶第一時間體驗其出眾性能及低光拍攝能力。
是次活動由日本知名光影創意公司NAKED, INC.創辦的「NAKED FLOWERS花舞光影展」，參觀以花卉作主題的沉浸式五感之旅，讓大家走進一個超越現實的魔幻花朵之境，兼同時體驗全新Xiaomi 14T Series及一系列全新智能家品。
最重要的是，是次活動參加費用全免！而且名額有限，先到先得！米粉們萬勿錯過！
網上報名傳送門：Xiaomi 14T Series「NAKED FLOWERS花舞光影展」光影探索之旅 報名表格
日期：2024年9月27日 (星期五)
時間：15：00 - 20：00 (每節30分鐘)
地點：尖沙咀1881 Heritage G17B號舖
名額：每節30人
截止報名：2024年9月25日 中午12：00