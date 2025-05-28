ACER回歸手機市場　Super ZX / Super ZX Pro兩款平價新機主打性價比

沉寂多年後，ACER正式重返智能手機市場，並於5月26日在印度亞馬遜開售兩款主打性價比的新機，Super ZX及Super ZX Pro。這兩款手機定位低預算市場，但規格上卻不乏亮點，能否在競爭激烈的平價手機市場中殺出重圍？

ACER 強調 Super ZX 是同價位首款配備6400萬像素主鏡頭 的手機，並支援 AI影像增強功能，同時標榜擁有 「最佳超亮屏幕」 及 「最快芯片」，試圖在性價比上吸引用戶。

ACER強調Super ZX是同價位首款配備6400萬像素主鏡頭的手機，並支援AI影像增強功能，同時標榜擁有「最佳超亮屏幕」 及 「最快芯片」，試圖在性價比上吸引用戶。此外，手機內置5000mAh大電池，支援33W快充，續航表現值得期待。

至於 Super ZX Pro 則在屏幕和性能上進一步升級。它採用 6.67吋AMOLED屏幕，峰值亮度達 1000尼特，並支援 120Hz刷新率，顯示效果更流暢鮮明。

處理器方面，Pro 版本升級至天璣7400，效能更強勁，最高可選 12GB RAM，適合多工處理或輕度遊戲玩家。儘管如此，它仍保留與標準版相同的 6400萬像素主攝、5000mAh電池 及 33W快充，未有因升級其他配置而犧牲基本體驗。

價格方面，Super ZX 的起售價為 8,999印度盧比（約759港元），而 Super ZX Pro 則定價 17,999印度盧比（約1,518港元），兩者均主打高性價比路線。

目前，這兩款新機 僅在印度市場發售，ACER 尚未公布是否會擴展至其他地區，但若反應理想，或許未來有機會登陸香港或其他市場。