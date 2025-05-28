ACER回歸手機市場　Super ZX / Super ZX Pro兩款平價新機主打性價比

沉寂多年後，ACER正式重返智能手機市場，並於5月26日在印度亞馬遜開售兩款主打性價比的新機，Super ZX及Super ZX Pro。這兩款手機定位低預算市場，但規格上卻不乏亮點，能否在競爭激烈的平價手機市場中殺出重圍？
Super ZX主打入門級用戶，搭載MTK天璣6300處理器，配備6.7吋FHD+LCD屏幕，提供多達五種記憶體組合，最低配置為4GB RAM + 64GB ROM，適合預算有限的消費者。
標榜擁有「最佳超亮屏幕」 及 「最快芯片」
ACER強調Super ZX是同價位首款配備6400萬像素主鏡頭的手機，並支援AI影像增強功能，同時標榜擁有「最佳超亮屏幕」 及 「最快芯片」，試圖在性價比上吸引用戶。此外，手機內置5000mAh大電池，支援33W快充，續航表現值得期待。
至於 Super ZX Pro 則在屏幕和性能上進一步升級。它採用 6.67吋AMOLED屏幕，峰值亮度達 1000尼特，並支援 120Hz刷新率，顯示效果更流暢鮮明。
處理器方面，Pro 版本升級至天璣7400，效能更強勁，最高可選 12GB RAM，適合多工處理或輕度遊戲玩家。儘管如此，它仍保留與標準版相同的 6400萬像素主攝、5000mAh電池 及 33W快充，未有因升級其他配置而犧牲基本體驗。
價格方面，Super ZX 的起售價為 8,999印度盧比（約759港元），而 Super ZX Pro 則定價 17,999印度盧比（約1,518港元），兩者均主打高性價比路線。
目前，這兩款新機 僅在印度市場發售，ACER 尚未公布是否會擴展至其他地區，但若反應理想，或許未來有機會登陸香港或其他市場。
總結
ACER 此次回歸手機市場，明顯瞄準入門至中階價位段，並以高規格低定價的策略吸引消費者。不過，面對 小米、realme、SAMSUNG 等品牌在相同市場的激烈競爭，Super ZX 系列能否突圍，仍需觀察實際市場反應。
對於預算有限但又想體驗 AMOLED屏幕或高效能芯片的用戶，Super ZX Pro 或許是一個不錯的選擇，而標準版 Super ZX 則適合追求基本功能的入門用戶。你看好 ACER 這次的回歸嗎？
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