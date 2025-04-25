Adobe Firefly將推出Android/iOS版劍指OpenAI

Alexandru Costin進一步解釋稱，創作者可以在通勤途中使用行動應用程式構思廣告活動的創意，到達辦公室時就能有完整的創意概念板。

據CNBC報道，Adobe Firefly副總裁Alexandru Costin表示：「創意工作者需要隨時隨地進行創作。我們的願景是讓Firefly行動應用程式成為創作者的隨身創意夥伴。」

設計軟件巨頭Adobe於昨日（4月24日）在倫敦MAX創意大會上宣布將推出旗下AI圖像生成工具Firefly的行動版本，預計將於近期登陸iOS和Android平台，藉此加強與OpenAI的市場競爭。

此外，Adobe 也宣布推出其最新的AI模型Firefly Image Model 4和Firefly Image Model 4 Ultra，並宣布影片生成功能Firefly Video Model正式上線。Adobe強調，這些系統能夠根據文字提示生成超寫實的圖片和影片，同時確保「商業安全性」，會阻擋任何侵犯智慧財產權的內容生成。

據報道，Alexandru Costin表示雖然市場競爭日趨激烈，但Adobe並不迴避與競爭對手合作。Adobe已與OpenAI、Google和Runway等競爭對手建立合作關係，將這些公司的AI圖像生成工具整合到Firefly中。