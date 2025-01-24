AI普及化加劇資安漏洞 FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明：預防勝於治療 網絡保安由認知做起

FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明Alan。

AI應用普及化，雖然能提升營運效率，為企業帶來裨益；但AI亦伴隨黑客降低發動網絡攻擊的技術門檻，使攻擊更容易發生，令企業曝露更高資安風險。踏入2025年，FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明Alan認為，由AI衍生的資安威脅只會愈來愈多。他指出傳統企業針對網絡安全，過往只注重「主要入口」，如公司網頁、電郵系統等。「公司好比一幢大樓，防盜只保護正門。但員工能透過不同智能裝置進入公司關鍵系統，這些接觸點等於大樓的窗戶，讓威脅有機可乘。」Alan續指AI技術提升導致網絡攻擊數量和質量均大幅增加，他引用香港網絡安全事故協調中心去年10月發布《香港保安觀察報告 2024第三季度》的數據，指單一網絡保安事件宗數按季倍增(103.6%, 共7,805宗)，尤以釣魚郵件及殭屍網路攻擊為主，反映企業對網絡安全的認知不足。 他坦言企業發生事故後尋求協助的情況時有發生，認為「預防勝於治療」，事前準備工夫如建立事故回應(Incident Response,IR)機制至關重要之餘，建議企業及早尋求網絡安全供應商，提供不同層次的網絡安全服務，例如安全意識培訓、網絡監控、滲透測試等，協助企業評估及改善其網絡安全狀況。「FUJIFILM BI HK提供網絡安全管理服務， 針對需要，我們的24x7安全營運中心能全天候監控網絡保安風險；服務項目靈活部署，按月收費模式提供相宜價格，令小型至中型企業能夠受惠。」

Alan指FUJIFILM BI HK致力推動AI及網絡安全普及化，透過降低成本(affordable)和提升易用性(accessible)，令企業更易實踐。

由打印機到網絡安全 FUJIFILM BI HK為 企業網絡保安把關 FUJIFILM在香港深耕打印機業務與文件管理服務60年，擁有長時間服務不少企業客戶的經驗，更為本港金融機構提供數據及資訊安全的管理服務，包括普羅大眾的銀行月結單及保險理賠文件，因此最了解文件如何重要、怎樣管理，以及保障敏感資料不被外洩，深知客戶需求。Alan續說，「我們服務客戶的同時，發現許多企業擔心網絡安全卻不知如何處理，而基於我們從文件管理業務建立了豐富的數據管理能力，故早在2000年將業務拓展至網絡安全領域，近年更易名FUJIFILM BI HK並為企業網絡安全管理服務和數據託管服務，也開設24x7安全營運中心。被問及會否擔心客戶不熟悉企業開拓網絡安全解決方案服務，他笑指由於品牌服務企業層面廣泛，前線同事接觸客戶時都會積極解說企業最新動向，「估計現有客戶的認知度逾七成，非客戶都有一半了解我們的業務。」 有別於市場其他解決方案供應商，Alan表示FUJIFILM BI HK只會根據客戶現有的網絡保安配套進行資安防護，不會干涉客戶改用指定網絡安全軟件，他認為此舉能幫助企業節省聘請IT人手的成本。對於不少企業對網絡保安認知的不足，Alan指FUJIFILM BI HK的團隊，會為企業提供網絡安全評估與防護諮詢，再因時制宜提供合適方案。他舉例，「如透過模擬釣魚電郵等方式評估企業的電郵安全，檢測員工警覺性，也會主動提供電郵安全培訓、加強軟件及系統防護等。」至近年開設24x7安全營運中心，率先引入AI技術輔助，監控系統漏洞並及時發現潛在威脅。「應用AI的好處，就是更快捷持續監控數據模式，及時識別安全漏洞特徵。透過AI篩選，有效提升安全監控效率，減少人工檢測負擔。」他續說。

推動AI與網絡保安普及化 按月收費模式易於部署 正如引言提及，AI應用觸手可及，令網絡攻擊更易發生，然而仍有不少企業忽視問題的嚴重性，對自身的潛在風險缺乏認知。對於「預防勝於治療」，Alan借用一個例子加以解釋，「有一個醫療保健集團客戶，其關鍵基礎設施將會受新法例規管因為新法例，然而集團在港只有兩位IT員工且不是專門應對網絡安全，因此該集團找到我們協助。」他指起初團隊幫客戶IT做保安評估，結果顯示已有異常軟件潛伏在伺服器中，「原因是有員工上了有問題的網站，如下載免費軟件，所以我們的專家建議客戶立即移除相關檔案。」他指幸好及時發現，重要資料未被不法分子利用或造成資料外洩，對此客戶表示十分滿意，除了香港辦事處之外，還擴展到全球員工的電腦，均受到FUJIFILM BI HK的全天候監察及保護。 話雖如此，Alan深明企業要一次性高額投資網絡安全，對資金有限的小型至中型企業，部署有所困難。他強調FUJIFILM BI HK所提供的網絡安全解決方案，是採用「即服務」月費模式提供服務，讓客戶能按實際需要增加或減少服務項目，猶如積木般堆砌合適功能，每月低至數千港元，即涵蓋基本資安。「這樣令企業易於負擔且預算更可控，加上團隊會時刻緊貼客戶狀況，根據市場趨勢及客戶需求，建議客戶調整服務。」他續指，根據客戶情況，如公司規模和網絡安全需求變化等，持續推薦相應的保障方案，令企業獲得最新的資安內容。 踏入2025年，隨著AI普及降低網絡攻擊的門檻，Alan強調企業面向公眾的接觸點愈多，漏洞威脅愈高，「如果要做到企業數據安全，有必要採取如限制員工的訪問權限，不同職務的員工僅能存取其必要的數據，以減低風險。」