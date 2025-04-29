AI聊天機械人染黃？被爆「跟未成年人談性話題」

Meta旗下AI聊天機械人近日陷入重大爭議，《華爾街日報》4月26日發布調查報告指出，該公司計畫在Facebook、Instagram與WhatsApp等平台推出的「數位夥伴」AI聊天機械人功能，在測試過程中被發現會與使用者談和性相關話題，即使對象是未成年人也不例外。
根據《華爾街日報》數月來進行的數百次測試對話顯示，不僅Meta的官方AI助手Meta AI，許多使用者自行創建的聊天機械人也會參與性話題討論，有時甚至會主動升高對話尺度。特別令人擔憂的是，即使是使用名人聲音的聊天機械人，也在此類互動中表現出積極回應。
傳Meta承諾基斯頓比爾 聲音不會用於性話題
報道指出，演員基斯頓比爾(Christian Bale)、茱迪丹慈(Judi Dench)與摔角手兼演員John Cena已與Meta達成授權協議，允許在聊天機械人中使用他們的聲音。然而，據知情人士透露，Meta曾向這些名人承諾，他們的聲音不會被用於涉及性話題的對話。
對此爭議，Meta發表聲明回應，認為《華爾街日報》的測試具有強烈的「操控性」，並不能代表一般使用者與AI夥伴的真實互動情況。Meta更提供數據指出，在過去30天內，AI聊天機械人與18歲用戶的對話中，僅有0.02%涉及性相關內容。
Meta內部有聲音質疑AI機械人道德界線
Meta CEO 朱克伯格（Mark Zuckerberg）將數位夥伴視為社群媒體未來發展的關鍵方向。然而，據報道指出，Meta內部多個部門的員工曾向管理層提出警告，擔憂在推廣這些AI機械人的過程中可能已跨越道德界線，特別是在防範未成年人接觸不當內容方面存在嚴重隱患。
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