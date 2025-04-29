AI聊天機械人染黃？被爆「跟未成年人談性話題」

Meta旗下AI聊天機械人近日陷入重大爭議，《華爾街日報》4月26日發布調查報告指出，該公司計畫在Facebook、Instagram與WhatsApp等平台推出的「數位夥伴」AI聊天機械人功能，在測試過程中被發現會與使用者談和性相關話題，即使對象是未成年人也不例外。

根據《華爾街日報》數月來進行的數百次測試對話顯示，不僅Meta的官方AI助手Meta AI，許多使用者自行創建的聊天機械人也會參與性話題討論，有時甚至會主動升高對話尺度。特別令人擔憂的是，即使是使用名人聲音的聊天機械人，也在此類互動中表現出積極回應。