AI聊天｜Telegram免費用Microsoft Copilot　實測邊個係最受歡迎歌手？

Microsoft在即時通訊應用程式Telegram中新增了一個官方的Copilot聊天機械人，用戶可以進行搜索、提問並與AI聊天機器人對話，手機及桌面版均支援。香港都可以免費使用，不過暫時限制每天30輪對話。

可作30輪免費對話 目前Telegram上的Microsoft Copilot正處於測試階段，可以免費使用，用戶可以在即時通訊應用程式上與Copilot進行對話。Copilot for Telegram是Microsoft官方的機械人，用戶名為@CopilotOfficialBot，使用前要確保它有藍剔。 首先需要搜索Copilot Bot，使用前要分享電話號碼作一次性認證，然後就可以開始使用。Copilot能建議觀看電影、生成鍛煉計劃、推介餐廳及翻譯對話等，並在互聯網上查找資料。