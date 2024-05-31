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科技
2024-05-31 11:41:23

AI聊天｜Telegram免費用Microsoft Copilot　實測邊個係最受歡迎歌手？

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Microsoft在Telegram上新增了Copilot聊天機械人，可以免費使用。

Microsoft在Telegram上新增了Copilot聊天機械人，可以免費使用。

Microsoft在即時通訊應用程式Telegram中新增了一個官方的Copilot聊天機械人，用戶可以進行搜索、提問並與AI聊天機器人對話，手機及桌面版均支援。香港都可以免費使用，不過暫時限制每天30輪對話。

AI聊天｜只需搜索CopilotOfficialBot，即可以使用測試版的Copilot機械人。 AI聊天｜使用前需分享電話號碼作認證，並不會儲存。 AI聊天｜Copilot暫時只限每日30次對話。 AI聊天｜Copilot能提出建議、搜尋資料等工作。

可作30輪免費對話

目前Telegram上的Microsoft Copilot正處於測試階段，可以免費使用，用戶可以在即時通訊應用程式上與Copilot進行對話。Copilot for Telegram是Microsoft官方的機械人，用戶名為@CopilotOfficialBot，使用前要確保它有藍剔。

首先需要搜索Copilot Bot，使用前要分享電話號碼作一次性認證，然後就可以開始使用。Copilot能建議觀看電影、生成鍛煉計劃、推介餐廳及翻譯對話等，並在互聯網上查找資料。

AI聊天｜問Copilot有甚麼值得去的香港餐廳及酒吧，回答有根有據，而且有不錯的推薦。 AI聊天｜Copilot力推姜濤及Mirror，好大機會是鏡粉。 AI聊天｜用中文詢問時竟然錯漏百出，連報道內容亦用錯！

中文對答出錯

實試過後發現Copilot反應很快，回答速度只需數秒，請它推介香港餐廳及酒吧，它以Timeout Hong Kong的文章作為參考，每個推介都會加上一段詳盡介紹。而詢問它誰是香港最受歡迎歌手時，它指出姜濤的《岩巉》在Spotify上有超過28萬次播放，更說「最有趣是排行榜中10首歌之中有6首屬於Mirror」，亦推介了姜濤其他作品，原來又是鏡粉及姜糖！

雖然Copilot支援繁體中文，不過一使用中文對答就出事。問及周末的天氣，Copilot竟然用5月23日的報道作回答，而且連氣溫都報錯，再次使用英文輸入則比較準確。

Copilot for Telegram與其他Copilot用法沒有太大區別，不過只限於文字使用，無法生成圖像。而且每天限制30輪交流，只能與Copilot進行30次來回激情對話。

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