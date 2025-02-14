AI革新職場 LinkedIn推Future Ready Program解人才荒

政府《2023年人力推算報告》預測，本港整體人力短缺將於2028年擴大至約18萬人。同時，LinkedIn數據顯示，目前10%以上新職位在2000年並不存在，例如數據分析師、社交媒體經理、可持續發展經理、客戶體驗經理及人工智能系統工程師等。預計至2030年，本港有約六成的工作技能將變更，隨著AI加速發展，變更比例或高達八成，導致短期內技能缺口難以填補。

AI大行其道，企業如何制定人才策略？專業人士又該如何調整職涯發展？LinkedIn昨日（13日）宣布在港推出「Future Ready Program」，透過數據分析與AI人才方案，以應對快速變化的就業市場。該計劃與14間核心產業機構合作，致力縮窄技能差距、吸引全球人才並促進跨業界協作，助力職場轉型與創新文化發展。

LinkedIn香港總經理吳薇薇表示，LinkedIn每分鐘促成7人成功求職，學習內容觀看時數達140小時。「Future Ready Program」結合LinkedIn的人工智能人才方案和針對性的技能提升計劃，助企業吸引與留住人才，並裝備專業人士迎接未來機遇。另外，LinkedIn調查顯示，香港在人工智能領域落後亞太區平均水平，77%香港企業領袖優先考慮具人工智能相關技能但經驗較少的應徵者，而非具豐富工作經驗，卻缺乏相關技能人士。然而，香港與澳門在「軟實力」與創新能力方面仍具競爭優勢。

「Future Ready Program」核心措施透過其全球逾10 億會員的人才庫及其人工智能招聘工具，助合作機構以技能為核心標準挑選人才，而非傳統標準吸納人才；舉辦高層圓桌會議與行業交流，共同探討職位轉型、技能需求及學習模式，協助機構在職場演變中保持競爭優勢；提供超過23,000門LinkedIn Learning課程支援，助專業人士提升技能，以適應不斷變化的市場需求。整體而言，「Future Ready Program」為企業與專業人士提供前瞻性策略，確保雙方在AI驅動的未來職場中保持競爭優勢。