AION Y Plus智尊版電動SUV 25萬車價配備齊全

國產電動車品牌大舉攻港，廣汽AION Y Plus是其中一部矚目新車。自今年1月在香港上市後，最近更推出全新智尊版，內外有多達10項升級，包括輪圈、智能車頭燈及智能輔助駕駛系統等；車價比普通版貴5萬左右，性價比仍然高。
升級智能系統
智尊版外觀跟標準版分別不大，升級了18吋輪圈，車尾箱換成電動尾門。車頭燈同樣以獨特的倒Y形設計，升級主動式轉向頭燈及智能高燈。車廂內亦新增智能氣氛燈、手機無線充電、自動防眩目內後視鏡。
沿用標準版的數碼儀錶板及14.6吋多媒體觸控屏，車主可通過語音指令進行導航、播放音樂及打開車窗等操作，配合手機應用程式，可遠程控制空調系統，開車時預先開冷氣，進入車內可立即感受清涼舒適。
智能輔助駕駛系統亦升至L2級，包括自適應巡航控制、智能巡航輔助、前碰撞預警、主動制動輔助、交通擁堵輔助、車道偏離預警、車道保持輔助等，全套主動式安全系統齊全。
寬敞車廂空間
AION Y Plus亦以空間感見稱，賣點為車中泊，甚至推出專用吹氣床墊。智尊版還針對港人喜歡郊遊及汽車露營，新增220V對外放電功能，可供電給不同電器。輪距達2,750mm，前座可以完全放平，後排更有多達1,020mm空間，車廂及尾箱有充足的儲物容量，放置戶外用品、嬰兒車及行李都夠用。
智尊版配置不變，63.2kWh彈匣電池可輸出最大功率150kW，馬力約204PS、扭力為225Nm，490km續航距離。支援120kW DC快速充電，由20%至80%只需30分鐘。一換一意向價只需約$250,000起，預計最快於今年10月交付。查詢：2663 3000