AION Y Plus智尊版電動SUV 25萬車價配備齊全

國產電動車品牌大舉攻港，廣汽AION Y Plus是其中一部矚目新車。自今年1月在香港上市後，最近更推出全新智尊版，內外有多達10項升級，包括輪圈、智能車頭燈及智能輔助駕駛系統等；車價比普通版貴5萬左右，性價比仍然高。

升級智能系統

智尊版外觀跟標準版分別不大，升級了18吋輪圈，車尾箱換成電動尾門。車頭燈同樣以獨特的倒Y形設計，升級主動式轉向頭燈及智能高燈。車廂內亦新增智能氣氛燈、手機無線充電、自動防眩目內後視鏡。

沿用標準版的數碼儀錶板及14.6吋多媒體觸控屏，車主可通過語音指令進行導航、播放音樂及打開車窗等操作，配合手機應用程式，可遠程控制空調系統，開車時預先開冷氣，進入車內可立即感受清涼舒適。