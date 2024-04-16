AirPods實用功能｜Apple分享五大使用貼士　必試分享音樂、即時聆聽及白嘈音（內附教學）

AirPods不單止可用來聽歌，Apple日前在YouTube分享5個實用貼士，活用AirPods隱藏功能，不論是普通AirPods、AirPods Pro還是AirPods Max均適用。

與朋友分享音樂 透過最新版 iOS或iPadOS，用家可以與朋友使用AirPods一起聆聽iPhone或iPad播放的音訊。連接至iOS或iPadOS裝置。只需點一下AirPlay按鈕，然後再選共享音訊。 使用AirPods或AirPods Pro，將AirPods放在充電盒內並打開盒蓋，然後靠近裝置，AirPods Max可直接靠近裝置。在畫面上看到朋友的耳機時，點一下共享音訊即可使用。

重新命名AirPods 用家可以使用iPhone、iPad或Mac更改AirPods的名稱。當你在多部裝置上使用相同Apple ID登入時，新名稱會跨裝置進行更新。戴上AirPods並連接，在iPhone或iPad上的設定，然後在靠近螢幕最上方點一下AirPods的名稱，輸入新名稱即完成。

使用即時聆聽 透過即時聆聽功能，iPhone或iPad可當作咪高峰，將聲音傳送到AirPods。即時聆聽可以協助在吵雜區域中聽到對話，或甚至聽到某人在室內另一端談話的內容。 將AirPods戴在耳中並連接到iPhone或iPad，打開控制中心，點一下聽力按鈕，選擇即時聆聽。然後將iPhone或iPad放在你要聆聽的人前面，如果聽不清楚可調整裝置的音量。在聆聽內容時，可即時看到耳機的音訊音量。亦可以快速瀏覽，查看詳細的分貝資訊，或可以透過外接有線咪高峰使用即時聆聽功能。

播放背景聲音 iOS內置白噪音，可以使用AirPods播放平靜的背景聲音，6種聲音包括海洋、河流及雨聲等，以掩蓋不想要的環境噪音，並協助減少干擾，讓你可以集中注意力或休息。 戴上AirPods並連接裝置，可前往設定的輔助使用，在音訊／視覺中選擇背景聲音，然後開啟，可以自選選擇一種聲音，音訊檔案會下載到你的裝置。另亦可拖移滑桿調校音量，以及在媒體播放音樂或其他媒體時使用，調整背景聲音的音量。