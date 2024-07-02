AirPods將附設鏡頭？　傳Apple研發支援Vision Pro新耳機

根據9to5Mac報道，Apple分析師郭明錤指出Apple計劃在2026年開始大規模生產新款「配備鏡頭模組的AirPods」，此報告是在彭博社早在今年2月份就提到Apple計劃開發具有攝影機功能的AirPods後發布的。

新AirPods將配備一個紅外線鏡頭，可與Vision Pro和未來的Apple Vision頭戴式耳機同時使用。

AirPods支援Vision Pro

據郭明錤表示，這款新AirPods將配備一個紅外線鏡頭，類似於iPhone和iPad上的Face ID模組，目標是讓配備鏡頭的AirPods與Vision Pro和未來的Apple Vision頭戴式耳機整合。

他稱：「這款新AirPods預計將與Vision Pro和Apple頭戴式裝置一起使用，以增強空間音頻的用戶體驗，並加強空間計算生態系統。例如當用戶在使用Vision Pro觀看影片並佩戴這款新AirPods時，如果用戶轉動頭部以特定方向觀看，該方向的聲源將被強調，增強空間音頻及計算體驗。」

報告還指出，AirPods上的紅外線鏡頭可以檢測環境圖像變化。「潛在地實現在空中手勢控制，以增強人機互動」。