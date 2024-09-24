AirPods 4最舒適降噪耳機　平替版AirPods Pro 2有驚喜

Apple上星期推出了最新iPhone 16系列，另一方面AirPods耳機亦有全線升級。來到最新一代的AirPods 4，注目程度絕對不比iPhone差，首次提供加入「主動消噪」版本，配合最新iOS 18更有多個新功能。普通版本售價為$1099，降噪版只貴$400售$1499，更幾乎有齊AirPods Pro 2的功能，沒有不買後者的理由。
充電盒更細
AirPods 4的充電盒比上代更細小10%，同時仍可提供長達30小時的電池備用時間。充電盒面的LED燈換成了隱藏式，背後沒有了配對鍵。底部則換上USB-C充電插口，主動消噪版更可使用Apple Watch充電器或Qi認證無線充電器。同時內置揚聲器並支援尋找功能，以後就不怕不見AirPods了。
耳機跟上代都是短柄設計，不過形狀及咪高峰設計略有分別，放入耳窩中更加貼服舒適，而且不易跌落。打開即可跟iPhone配對，無縫流暢，而且可在iPhone的設定中調校消噪強度，相當個人化。
配備AirPods Pro功能
AirPods 4採用全新聲學架構、低失真驅動器和高動態範圍放大器，並添加具動態頭部追蹤功能的個人化空間音訊，在Apple Music聽具有空間音訊的歌曲時，聲效如在前方播放，更有立體感。音色聽起來亦比上代更加細緻，不過音質始終跟AirPods Pro 2仍有距離。
搭載H2晶片，可作「語音隔離」提升通話質素，「Siri 互動」能點頭或搖頭回應Siri的通知。AirPods 4耳柄加入全新力度感測器，可快速按壓播放或暫停媒體、靜音，以及停止通話，手感和操作跟一代差不多。以往只在AirPods Pro 2出現的功能，AirPods 4都幾乎有移植。
降噪開放式耳機
AirPods 4首次將「主動消噪」 引入開放式耳機設計，降噪效果不能與入耳式的AirPods Pro 2相比，不過效果亦有驚喜，尤其以人聲最能隔絕。降噪亦沒有抽真空那種不適感，相當自然，即使長期使用都不會不適。有一缺點是風噪較大，在街上容易聽到陣陣風聲。
設有「通透模式」及「適應性音訊」，可根據環境條件動態調節，在室內時自動減低降噪，亦可調校降噪強度；而「對話感知」會在用戶與旁人說話時，自動降低媒體播放音量。試用幾種效果算靈敏，說話時會主動變成通透模式，不需特別脫下耳機，相當方便。
AirPods 4跟AirPods Pro 2最大分別除了是開放式及入耳或，還有音質、降噪效能及電量，另外AirPods亦多了向上或向下掃調校音量，以及即將推出的聽力測試及助聽功能。前者只售$1499，後者售價$1849，戴不慣入耳式耳機，AirPods 4是個好選擇。