AirPods 4最舒適降噪耳機　平替版AirPods Pro 2有驚喜

Apple推出全新AirPods 4，分為普通版及降噪版。

Apple上星期推出了最新iPhone 16系列，另一方面AirPods耳機亦有全線升級。來到最新一代的AirPods 4，注目程度絕對不比iPhone差，首次提供加入「主動消噪」版本，配合最新iOS 18更有多個新功能。普通版本售價為$1099，降噪版只貴$400售$1499，更幾乎有齊AirPods Pro 2的功能，沒有不買後者的理由。

充電盒更細 AirPods 4的充電盒比上代更細小10%，同時仍可提供長達30小時的電池備用時間。充電盒面的LED燈換成了隱藏式，背後沒有了配對鍵。底部則換上USB-C充電插口，主動消噪版更可使用Apple Watch充電器或Qi認證無線充電器。同時內置揚聲器並支援尋找功能，以後就不怕不見AirPods了。 耳機跟上代都是短柄設計，不過形狀及咪高峰設計略有分別，放入耳窩中更加貼服舒適，而且不易跌落。打開即可跟iPhone配對，無縫流暢，而且可在iPhone的設定中調校消噪強度，相當個人化。

配備AirPods Pro功能 AirPods 4採用全新聲學架構、低失真驅動器和高動態範圍放大器，並添加具動態頭部追蹤功能的個人化空間音訊，在Apple Music聽具有空間音訊的歌曲時，聲效如在前方播放，更有立體感。音色聽起來亦比上代更加細緻，不過音質始終跟AirPods Pro 2仍有距離。 搭載H2晶片，可作「語音隔離」提升通話質素，「Siri 互動」能點頭或搖頭回應Siri的通知。AirPods 4耳柄加入全新力度感測器，可快速按壓播放或暫停媒體、靜音，以及停止通話，手感和操作跟一代差不多。以往只在AirPods Pro 2出現的功能，AirPods 4都幾乎有移植。

在街上使用AirPods 4，降噪效果比想像中好，交通燈、汽車引擎噪音都可隔絕。