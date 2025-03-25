AirPods Max下月更新　推出24位元/48kHz無損壓縮音訊、超低延遲音訊

下月AirPods Max的軟件更新將有全新「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」功能，只需配合隨附的USB-C連接線，聆聽體驗及音樂製作表現更升級。
最高質素音訊體驗
更新可令AirPods Max用户享受的解析度達24位元/48kHz的「無損壓縮音訊」，保留原有錄音的完整度，Apple Music訂閱用戶可暢聽逾一億首屬「無損壓縮音訊」的歌曲。
「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」讓音樂創作人使用Logic Pro或其他音樂創作app上，配合USB-C連接線，可成為唯一一款以「頭部追蹤」功能創作及為「個人化空間音訊」混音的耳筒。有了低延遲的無損壓縮高解析度數碼音訊，創作人可運用AirPods Max流暢錄音及混音。
而「超低延遲音訊」大幅降低延遲時間，與Mac、iPad和iPhone的原生內置揚聲器一樣，反應毫無延遲，讓遊戲與直播流程更加流暢。
價格及上市時間
「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」功能將於4月隨iOS 18.4、iPadOS 18.4 和macOS Sequoia 15.4以免費韌體更新形式推出，適用於配備USB-C充電方式的AirPods Max。AirPods Max現售$4,599，備有午夜暗色、星光色、藍色、紫色和橙色5款配色。
另外USB-C至3.5毫米音訊連接線亦即日推出，售價$299，可用於連接飛機上的音訊輸出連接埠或其他揚聲器的音訊輸入連接埠。