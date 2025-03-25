AirPods Max下月更新　推出24位元/48kHz無損壓縮音訊、超低延遲音訊

下月AirPods Max的軟件更新將有全新「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」功能，只需配合隨附的USB-C連接線，聆聽體驗及音樂製作表現更升級。

最高質素音訊體驗

更新可令AirPods Max用户享受的解析度達24位元/48kHz的「無損壓縮音訊」，保留原有錄音的完整度，Apple Music訂閱用戶可暢聽逾一億首屬「無損壓縮音訊」的歌曲。

「無損壓縮音訊」與「超低延遲音訊」讓音樂創作人使用Logic Pro或其他音樂創作app上，配合USB-C連接線，可成為唯一一款以「頭部追蹤」功能創作及為「個人化空間音訊」混音的耳筒。有了低延遲的無損壓縮高解析度數碼音訊，創作人可運用AirPods Max流暢錄音及混音。