AirPods Pro新一代傳將支援心跳監測　加入小型鏡頭助AI功能

彭博社的Mark Gurman稱，Apple正在為未來的AirPods開發各種健康功能，包括心率監測和溫度感測。根據MacRumors報道，Gurman在今天的《Power On》時事通訊中表示，AirPods Pro 3準備加入心率技術，現正處於內部的「早期開發」階段。

耳機將有心率監測

配備心率監測功能的AirPods將可吸引更多用戶以健康和健身目的使用此功能，而無需佩戴Apple Watch。在內部測試中，Apple發現與AirPods相比，雖然Apple Watch上的心率數據更準確，但他表示AirPods也相差不遠。

Apple早前宣布Powerbeats Pro 2將於2025年發布，並將在運動期間提供心率監測功能。根據MacRumors在iOS 18代碼中發現，用戶將能夠使用Powerbeats Pro 2連接到跑步機等健身設備來測量心率，並且數據將在iPhone上的「健康」應用程式和其他支援的應用程式中可見。

