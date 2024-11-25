AirTag第二代傳開發中　明年發布將改進位置追蹤功能

Apple自從2021年4月發布了AirTag至今已經三年半多，雖然AirTag此後沒有收到任何硬體更新，但有傳言稱新版本的物品追蹤配件正在開發中。根據彭博社的Mark Gurman稱，Apple計劃在2025年中期發布新的AirTag。

Mark Gurman在他的《Power On》時事通訊稱，Apple正在開發一款新的AirTag（代號為B589），預計明年中旬發售。該配件現已在製造測試中取得進展，正準備將其推向市場。去年10月，Apple供應鏈分析師郭明錤亦表示，第二代AirTag的量產已從2024年第四季推遲到2025年某個時間，但他沒有提供計畫改變的原因，兩人一致同意明年將推出新的AirTag。

升級晶片定位更準

Mark Gurman說新AirTag將採用升級版晶片，並改進位置追蹤功能，有可能會更新為去年在所有iPhone 15機型中首次亮相的第二代超寬頻晶片。新AirTag內置的揚聲器將更難拆除，將具有更好精確定位範圍，在更遠的距離也能發揮作用。

他預計新的AirTag看起來與當前型號相似，設計不會發生重大變化，而且會沿用舊電池而非可充電。郭明錤則表示，新的AirTag將與Apple Vision Pro進行某種集成，但他沒有透露任何具體細節。

消息來源：MacRumors