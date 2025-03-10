AirTag 2即將推出 齊看三大升級：追蹤範圍更遠／更準確／更安全

Apple 日前推出了多款新產品，包括 MacBook Air、iPad Air、Mac Studio、iPhone 16e 等等，儘管這些產品都相當引人注目，但更值得關注的，是 Apple 即將推出的 AirTag 2，它是第二代的物品追蹤器，將會在年中亮相。到底第二代產品有甚麼升級值得期待呢？

AirTag 2預計會在5月或6月正式發表 根據知名爆料人 Kosutami 的消息，AirTag 2 可能會在5月或6月正式發表，預計會在 WWDC 大會之前揭曉。而彭博社的 Mark Gurman 也指出，這款新產品的發表時間預計在今年中期，兩位爆料人的消息也是一致。

而今代 AirTag 2 會有三大升級，而且會專注於用戶體驗，這些改進令 AirTag 2 變得更實用，其中包括： 更長的追蹤距離：新一代 AirTag 用上全新超寬帶晶片，意味着追蹤距離將提升至 30 至 90 米，相比目前的 10 至 30 米有顯著增長，讓用戶在尋找物品時更方便，即使在低密集的人口區域，也能提高定位準確度。 改進的無線晶片：新的無線晶片不單能增強連接穩定性，還能在不同環境下提升定位準確度。 更高的隱私保障：Apple 對以往 AirTag 被用作跟蹤的問題表示擔憂，未來的版本會加強隱私保護措施，減少用戶的安全風險。 如果 AirTag 2 升級了，而價錢能夠跟第一代的 AirTag 差不多價位，不知你又會否對這個物品追蹤器有興趣呢？ 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載