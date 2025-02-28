Alfa Romeo首度推出純電車型 JUNIOR電動SUV攻港

延續品牌跑格

Alfa Romeo JUNIOR作為品牌首部電動車型，外形、內裝及規格相當具吸引力車頭搭配「3+3」自動調節的LED矩陣大燈，與標誌性的盾型格柵結合。車身尾部的Coda Tronca設計傳遞平衡性，懸掛和肌肉型輪拱設計亦向經典的Giulia TZ致敬。

Launch Edition版本配備Leggenda規格裝備，以黑色格柵搭配斜體字款設計，如20至30年代的運動房跑車系列。Sport Edition版本則搭載Progresso規格裝備，從Alfa Romeo 33 Stradale啟發，以品牌標誌的十字架和Biscione蛇作設計。