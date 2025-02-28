Alfa Romeo首度推出純電車型 JUNIOR電動SUV攻港

Alfa Romeo向來以動感跑車定位，今次首度踏入電動車市場，推出品牌首部純電SUV JUNIOR，繼承自家設計語言並重新詮釋經典風格，發布會更請來林海峰任嘉賓，介紹這部重量級電動車新貴。
延續品牌跑格
Alfa Romeo JUNIOR作為品牌首部電動車型，外形、內裝及規格相當具吸引力車頭搭配「3+3」自動調節的LED矩陣大燈，與標誌性的盾型格柵結合。車身尾部的Coda Tronca設計傳遞平衡性，懸掛和肌肉型輪拱設計亦向經典的Giulia TZ致敬。
Launch Edition版本配備Leggenda規格裝備，以黑色格柵搭配斜體字款設計，如20至30年代的運動房跑車系列。Sport Edition版本則搭載Progresso規格裝備，從Alfa Romeo 33 Stradale啟發，以品牌標誌的十字架和Biscione蛇作設計。
車廂設計強調意大利工藝、優質用料及對細節的追求，跑車化的軚盤和數碼10.25吋TFT儀錶板，並配有以駕駛者為中心的10.25吋觸控屏幕，附有自訂操作功能。Sport版本標配有Sabelt Corsa高性能運動賽車座椅，配飾及軚盤使用了Alcantara皮革，更為高級。
410公里續航力
配備全新一代的動力系統，結合混合同步電動馬達及54kWh電池，輸出156匹馬力及260Nm扭力，備有動態、標準及節能駕駛模式可選。續航距離為410公里，城市駕駛續航更超過592公里。使用100kW DC快速充電站，能在30分鐘內將電量從20%充至80%。
香港發售的JUNIOR有兩個版本可供選擇，售價分別為$359,800及$429,800，首批預售更會免費贈送價值$40,000的「Technology Pack」升級配置。
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