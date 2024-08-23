Amazfit Helio Ring智能戒指 24小時監測健康運動指數

Helio Ring智能戒指以啞身的淺銅色設計，採用防敏感鈦合金材料，只厚2.6毫米及僅重3.65克，讓用家可24小時無間斷地佩戴，持續監測個人身體狀況及睡眠。戒指內設有個高精度感測器，包括PPG生物辨識感應器、6軸加速計、溫度感應器、皮膚電導活動(EDA)，不單可全方位追蹤用家的心率、血氧及壓力水平，其他生理指標如心率變異性(HRV)、靜息心率(RHR)等亦能準確顯示。

智能戒指現時雖然未算普及，繼Samsung後，智能手錶品牌Amazfit亦推出首隻Helio Ring。這款智能戒指支援任何手機及大部分運動健康應用程式，更是首款有皮膚電導反應感測器的裝置，可作壓力監測。

配合專用應用程式Zepp，可記錄健康及運動指數。

人工智能分析睡眠運動

透過專用應用程式Zepp的人工智能演算法，可作高級睡眠監測，睡眠階段包括快速眼動、淺睡和深睡，連睡眠呼吸質量和白天小睡的數據都能收集。首創的皮膚電導反應感測器，可以感知手汗而量度用家的壓力反應。

提供每日準備度分數，結合睡眠指標、靜息心率和心率變異性，同時能準確評估用家的各種體能狀態，如最大耗氧量(VO2 Max)、訓練負荷和訓練效果，甚至提供各種距離的比賽預測，對運動員來說相當實用。另支援手動開啟記錄跑步、健走、騎行、跑步機4種運動，實時記錄步數、卡路里、距離、心率等運動數據。