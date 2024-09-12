Amazfit T-Rex 3軍用級運動智能手錶　二千有找45米潛水、180小時續航力

Amazfit T-Rex 3為品牌最新旗艦手錶，只售$1998。

Amazfit早前在德國發布旗艦級T-Rex 3智能手錶，今日現已登陸香港。這款以運動為主打為智能手錶，達到軍用級耐用度，而且支援多種運動、GPS地圖、180小時續航力、健康監測、AI功能及32GB特大容量。當其他品牌索價四、五千元以上，這一款親民價只售$1998，吸引力大增。

升級顯示屏及用料 新一代 Amazfit T-Rex 3換上全新八角形設計，看起來大隻硬朗，但戴上手卻出奇地輕巧，記者手腕較幼細，戴上手都不覺過大。錶殼以316L鏽鋼物料製作，錶面亦升級Gorilla Glass保護，配備1.5吋AMOLED高清觸控式屏幕，顯示面積較上一代增加16%，最高亮度峰值達2,000 nits，亮度較上一代提升一倍。 屏幕支援手套觸控操作，錶身亦有4個實體鍵，控制及設定方便。全新夜間顯示模式可設定為鮮明的紅、綠或橙等色彩，黑暗中都可看到錶面。打造更個人化的缺用體驗。

170+運動模式 手錶支援超過170種運動記錄功能，除了熱門運動如跑步、單車、游泳、肌肉訓練外，更包括自由潛水、衝浪、跳傘、滑翔傘等，有10 ATM 防水認證、45米潛水感測認證。配備圓極化GPS天線，能接收6枚衛星系統和支援雙頻定位訊號，提供快速精準的定位。 手錶支援免費地圖下載及導航功能，可將包含地貌資訊的地圖下載至手錶，配合匯入GPX路線功能，即可得知自己身處的實時位置。配合藍牙耳機，亦可聆聽語音轉向指示。

180小時續航 內置700 mAh電池，在一般日常使用模式下可持續使用27天，在GPS自動記錄模式下，也能連續使用超過114小時；如啟動GPS省電模式，最長使用時間更可達180小時。錶身堅固度達軍用級別，可抵受70℃至-30℃，堅固耐用。 生理指標監測 配備新一代BioTracker PPG光學感應器，可提供24小時監測血氧飽和度、心率和壓力水平，根據收集到的數據評估「身心準備度」 (Readiness) 及壓力指數，資料可與手機應用程式Zepp、Strava、Apple Health或Google Fit同步。 新增AI功能 手錶特別加入AI元素，例如專為運動員設計的Zepp Coach，能夠為用家提供個性化的訓練計劃和指導，而全新的Zepp Flow AI智能助手，可以簡單自然的語音指示，詢問天氣、回覆訊息、設置提醒等操作，實試過反應頗靈敏。 手錶內置32GB儲存空間，用家可將音樂及地圖直接下載至手錶，沒有智能手機的情況下，亦能透過藍牙耳機直接聽歌。另可與智能戒指Amazfit Helio Ring搭配使用，獲得更精準的健康及運動數據。

Amazfit T-Rex 3有錶帶更換工具套件，可換上自家尼龍錶帶或是其他錶帶。

價錢及贈品 Amazfit T-Rex 3有縞瑪瑙（Onyx）及溶岩（Lava）兩種配色選擇，黑色現已發售，建議零售價為$1998。附帶一個免費錶帶更換工具套件，可以將標準錶帶替換至自己喜歡的錶帶。 即日起至10月31日，首200名顧客可額外換領價值$268的原廠超輕尼龍錶帶一套。另外攜同任何T-Rex系列產品於豐澤門市，同時購買全新Amazfit T-Rex 3加Amazfit Helio Ring智能戒指，即可扣減$800。