Android手機評測｜OPPO Find X7性能贏個馬鼻　高通與天璣晶片不相上下

據手機測試工具《Antutu》在「安兔兔」官方微博帳號，公布 2024 年 1 月份安兔兔Android旗艦手機性能排行榜資訊，可以看到採用8G3跟天璣9300晶片組手機，在極限表現相當接近；其中奪得榜首、配備天璣9300跟16+1TB儲存配置的OPPO Find X7平均得分 2,209,832，相比次名8G3平台iQOO 12 Pro的16+1TB版本平均分2,206,859差距不到3,000分，險險「贏個馬鼻」。

隨更多採用新代旗艦5G晶片包括高通8G3、MediaTek天璣9300智能裝置面世，測試工具安兔兔早前公布2024年1月份Android旗艦手機性能排行，有更多「新面孔」相繼上榜。今次兩家廠商頂級晶片極限效能表現相當接近，頭兩位差距緊咬至不到3,000分。

多達8款為採用1TB 儲存頂配機型

而這次上榜頭十名裝置採用平台亦相當平均，當中有6款配備高通 8G3晶片組、另外4款則採用天璣9300，考慮到後者在市場採用機款相對較少，故上榜比例正好反映兩款晶片均達現時Android平台頂級水平，對追求效能用家來說均可選擇。

另一趨勢則為上榜機型有多達8款為採用1TB 儲存頂配機型，及具備 16GB 或以上RAM 容量，特別後者在系統表現方面幫助不少。

文章獲Mobile Magazine授權轉載