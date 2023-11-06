Android旗艦手機性能排行榜 小米14及小米14 Pro包辦冠亞！但總分未破 200 萬？

據 Antutu 在其「安兔兔」官方微博帳號公佈資訊，2023 年 10 月份安兔兔 Android 旗艦手機性能排行榜，毫無意外地由 10 月下旬正式在國內開售的 Snapdragon 8 Gen 3 平台手機 小米14 跟 小米14 Pro，分別以平均 1,997,427 及 1,985,014 分數空降榜單頭兩名位置，且差距與前代 8G2 晶片平均分拉開逾 32 萬分，兩代晶片組表現差距相當明顯。

雖然高通曾公佈 Snapdragon 8 Gen 3 平台手機，能在《Antutu》V10 版本測試輕鬆獲逾 200 萬高分成績，不過今次兩款 8G3 手機 16+512 版本 小米14，跟 16+512 版本 小米14 Pro，其平均總分均未能突破 200 萬關口。據安兔兔在其微博帳號回應此現象時指，雖 8G3 首次上榜平均分未能破 200 萬成績，但就更像測試環境不同而導致用家上傳實際成績較預期低情況，反而更貼合實際表現。

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