Android版Apple TV app登場　收看Apple劇集《生活割離術》、《乜都得教練》

以後用Android流動裝置都可以收看Apple TV，app現可於Google Play下載，讓Android用户都可觀賞Apple TV+的Apple Original人氣原創影視節目，以及美國職業足球大聯盟的賽事。

Android版Apple TV app現推出，經全新設計下，為Android用户帶來熟悉且方便易用的介面。Android用户可在Android流動裝置與Google TV裝置上，用Google Play帳户訂閱Apple TV+和 MLS Season Pass，Apple TV+同時提供7日免費體驗。

Android版Apple TV app有齊重要功能包括「繼續觀看」，讓用户可橫跨不同裝置緊接繼續觀賞未看畢的節目；「待播清單」則可收錄未來有意收看的節目。 此app可經Wi-Fi或流動網絡串流播放節目，同時具備「下載」功能可作離線觀看。