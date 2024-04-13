Android版Find My功能終於推出 可尋找手機、藍牙追蹤器

iPhone 上面的「Find My」功能推出多時，在年前更加入了不同配件如耳機、AirTag 甚至是第三方推出的藍牙追蹤器，對於經常遺失物品的用戶來說非常實用，不過一直以來就只是 iOS 裝置限定，至於 Android 方面，最近終於都有點眉目了。

在今日（4 月 9 日）稍早，Google 宣布 Android 裝置通用的「尋找我的裝置網絡」（Find My Device Network）正式上線，這項服務利用了數十億 Android 裝置的力量和藍牙技術，讓用戶可以更輕鬆尋找遺失的手機、鑰匙或耳機等物品。

在今日（4 月 9 日）稍早，Google 宣布 Android 裝置通用的「尋找我的裝置網絡」（Find My Device Network）正式上線，這項服務利用了數十億 Android 裝置的力量和藍牙技術，讓用戶可以更輕鬆尋找遺失的手機、鑰匙或耳機等物品。

「尋找我的裝置網絡」運作方式

Find My Device Network 的運作方式與 iOS 的 Find My 功能相似，同樣是透過其他附近的安卓裝置匿名及安全地追蹤遺失的裝置位置。只要啟用此功能，即使用戶的手機離線或電池已耗盡，其他安卓裝置都可以幫助追蹤它的最後位置。用戶可以登入自己的帳戶，在地圖上看到遺失裝置的位置。

「尋找我的裝置網絡」運作方式

Find My Device Network 的運作方式與 iOS 的 Find My 功能相似，同樣是透過其他附近的安卓裝置匿名及安全地追蹤遺失的裝置位置。只要啟用此功能，即使用戶的手機離線或電池已耗盡，其他安卓裝置都可以幫助追蹤它的最後位置。用戶可以登入自己的帳戶，在地圖上看到遺失裝置的位置。

「尋找我的裝置網絡」全新功能一覽

除了基本的尋找功能外，Google還推出了多項新功能:

離線尋找：Pixel 8 及 8 Pro 可完整支援離線尋找，即使裝置離線或電池已耗盡也能找到它。

支援第三方藍牙追蹤器：從5月開始，Chipolo 和 Pebblebee 等品牌的追蹤器都可在 Google 系統內追蹤，未來更多品牌將陸續加入。

「尋找附近」功能：當手機或其他支援裝置掉在附近，例如在雜物堆中或梳化後面時，可利用此按鈕精確尋找位置。

Nest 設備整合：系統會顯示遺失裝置與家中Nest設備的大約距離

簡易分享：可與信任的人分享數碼鑰匙、遙控器等，以便尋找遺失物品。

支援耳機：JBL、Sony等品牌的耳機在軟件更新後將可支援此網絡。