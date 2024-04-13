Android版Find My功能終於推出 可尋找手機、藍牙追蹤器

iPhone 上面的「Find My」功能推出多時，在年前更加入了不同配件如耳機、AirTag 甚至是第三方推出的藍牙追蹤器，對於經常遺失物品的用戶來說非常實用，不過一直以來就只是 iOS 裝置限定，至於 Android 方面，最近終於都有點眉目了。
在今日（4 月 9 日）稍早，Google 宣布 Android 裝置通用的「尋找我的裝置網絡」（Find My Device Network）正式上線，這項服務利用了數十億 Android 裝置的力量和藍牙技術，讓用戶可以更輕鬆尋找遺失的手機、鑰匙或耳機等物品。
「尋找我的裝置網絡」運作方式
Find My Device Network 的運作方式與 iOS 的 Find My 功能相似，同樣是透過其他附近的安卓裝置匿名及安全地追蹤遺失的裝置位置。只要啟用此功能，即使用戶的手機離線或電池已耗盡，其他安卓裝置都可以幫助追蹤它的最後位置。用戶可以登入自己的帳戶，在地圖上看到遺失裝置的位置。
「尋找我的裝置網絡」運作方式
Find My Device Network 的運作方式與 iOS 的 Find My 功能相似，同樣是透過其他附近的安卓裝置匿名及安全地追蹤遺失的裝置位置。只要啟用此功能，即使用戶的手機離線或電池已耗盡，其他安卓裝置都可以幫助追蹤它的最後位置。用戶可以登入自己的帳戶，在地圖上看到遺失裝置的位置。
「尋找我的裝置網絡」全新功能一覽
除了基本的尋找功能外，Google還推出了多項新功能:
離線尋找：Pixel 8 及 8 Pro 可完整支援離線尋找，即使裝置離線或電池已耗盡也能找到它。
支援第三方藍牙追蹤器：從5月開始，Chipolo 和 Pebblebee 等品牌的追蹤器都可在 Google 系統內追蹤，未來更多品牌將陸續加入。
「尋找附近」功能：當手機或其他支援裝置掉在附近，例如在雜物堆中或梳化後面時，可利用此按鈕精確尋找位置。
Nest 設備整合：系統會顯示遺失裝置與家中Nest設備的大約距離
簡易分享：可與信任的人分享數碼鑰匙、遙控器等，以便尋找遺失物品。
支援耳機：JBL、Sony等品牌的耳機在軟件更新後將可支援此網絡。
保障私隱安全
Google 強調，「尋找我的裝置」網絡是與 Apple 合作研發，Android 手機在背景協助「尋找我的裝置」網絡運作時，絕不會影響用戶私隱。該網絡使用點到點加密技術保護位置數據，並採用較先進的匯總位置報告方式，減低被追蹤到私人地點的風險。
目前 Google 先在美國及加拿大兩大地區開放試行「尋找我的裝置」網絡，香港用戶暫時還要等一等，在這段時間，用戶依然可以用到 Android 手機的「尋找我的裝置」功能，在手機遺失時尋找，但暫時就要等「尋找我的裝置」網絡在香港開放時才可以用到其他裝置／追蹤器的尋找功能。