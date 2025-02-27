最近研調機構針對數千名iPhone用家進行了一項廣泛調查，有高達48%的受訪者曾經是Android用戶，其中又有兩個品牌的用戶最多，究辦邊兩個品牌最多用戶轉會到iPhone?? 據研調機構 Counterpoint Research 針對數千名iPhone用戶進行了一項廣泛調查，結果發現了一些有趣的趨勢，果粉們不僅越來越偏愛iPhone Pro高階系列，還更樂於頻繁升級手機。

這項調查涵蓋了來自美國、中國、英國及印度的4000多名iPhone用戶，結果顯示，iPhone Pro系列的用戶平均每2.75年就會換一次新手機，而其他系列的用戶則要等到3.15年。更有趣的是，45%的iPhone Pro用戶自認為是「創新者」，願意在第一時間搶購新機，享受最新科技帶來的快感；另有25%則是「早期採用者」，同樣熱衷於嘗試新產品。看來iPhone Pro系列不僅是手機，更像是一種身份的象徵，讓人忍不住想跟上潮流。 調查指長期用iPhone 升級到Pro機會大增 調查還發現，一旦用戶長期使用iPhone，未來升級到iPhone Pro系列的機率就大幅提升。這似乎證明了蘋果的產品體驗確實讓人難以抗拒，甚至能說服消費者心甘情願地掏錢升級。而隨著iPhone Pro系列銷量的增長，二手市場也將迎來更多選擇，這或許能緩解想入手iPhone Pro卻又擔心價格太高的用戶的壓力。

48%受訪者曾使用Android手機 不過最讓人驚訝的是，這次調查中有高達48%的受訪者曾經是Android用戶，其中又以Samsung及Google的用戶最多。Counterpoint Research 指出如果iPhone繼續以同樣速度吸收Android用戶，兩年後 Samsung Galaxy S系列的基本用戶群可能會發生劇烈變化。面對這挑戰，Samsung、OnePlus 及 vivo 等品牌也開始積極行動，紛紛整合生成式AI功能，試圖在高階市場中展現差異化，以對抗iPhone的強大吸引力。 這場「搶人大戰」似乎愈演愈烈，而iPhone憑藉其獨特的魅力和強大的用戶黏性，正在一步步改變市場格局。未來誰能贏得消費者的心，或許就看誰能帶來更多驚喜與創新了。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載