Android用戶較iPhone用戶更頻繁換手機、平均2年已「換畫」？

iPhone 16 在較早前上市，Android 與 iPhone 兩大陣營的擁躉亦在同時展開大戰，辯論哪個系統的手機更為耐用，雖然不少聲音指出 Android 手機都可以撐足 3～4 年，但最新的調查顯示 Android 用戶比 iPhone 用戶傾向更常換機，平均 2 年左右就已經「換畫」了。

根據美國消費者研究組織 Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) 的一項最新調查，57% 的 Android 用戶表示他們在不到兩年內就更換了上一部手機。相比之下，只有 34% 的 iPhone 用戶在兩年內更換手機。這意味著 Android 用戶更傾向於較短週期內升級設備。 另一方面，僅有 21% 的 Android 用戶表示他們使用上一部手機超過三年。相較之下，高達 32% 的 iPhone 用戶使用前一部手機超過三年。這一差異反映出 iPhone 用戶傾向於長期使用同一部設備。

僅有 21% 的 Android 用戶表示他們使用上一部手機超過三年。相較之下，高達 32% 的 iPhone 用戶使用前一部手機超過三年。

Android 品牌、功能選擇更多成換機理由？ 造成這種差異的原因可能有多個。首先，Android 手機市場提供了多樣化的價格選擇，部分低價位 Android 機型在製造品質和規格上可能不足以支撐長達三年或更長時間的使用。其次，由於部分 Android 手機價格較為親民，用戶可能更容易負擔得起頻繁升級的成本。

Android 廠商在手機設計、功能上面有更多元化的嘗試，例如近年大熱的摺機等等，就令不少用戶心急嘗鮮換機

此外，Android 生態系統中有眾多品牌和製造商，為用戶提供了豐富的選擇。用戶可能會因為某些特定功能或新技術而選擇轉換到不同品牌的 Android 手機。值得注意的是，先前的研究表明 iPhone 通常保值率更高。雖然 Samsung 和 Google 等頂級 Android 品牌為其旗艦機型提供長達七年的系統更新支援，與 Apple 的 iOS 更新政策相當，但大多數 Android 手機的支援週期仍然短於 iPhone。

Apple 今年在 Apple Intelligence 上的政策，或許會影響用戶換機的時間以及舊型號 iPhone 在二手市場方面的表現。