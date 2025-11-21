Android終於可用AirDrop　Google Quick Share直接與iPhone互傳

Google宣布Android Quick Share功能現在可以與iPhone、iPad和Mac上的AirDrop系統直接互傳，不需依賴第三方app，功能暫時由Pixel 10開始，從而實現平台及作業系統之間的輕鬆檔案傳輸。

Android iPhone互傳

在Android裝置上，如果AirDrop的「所有人可見10分鐘」模式已啟用，Apple裝置將直接出現在全螢幕的「快速共享」介面中，並可選擇作為共享目標。 iPhone用戶接受共享後即可接收傳輸，同樣Android裝置也會出現在iPhone、iPad和Mac上。

Google詳細說明此功能不使用任何變通方法及應用程式，連接是直接的點對點，代表資料永遠不會透過伺服器，共享的內容永遠不會被記錄，也不會共享任何額外資料。Google稱並沒有與Apple就這種互通性進行合作，而是單方面利用了自己的方式實現，但亦歡迎合作機會，以解決iOS和Android之間的互通性問題，包括未來實現「僅聯絡人」的互傳模式。