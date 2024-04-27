Android 實用App｜Snapdrop、Phone Link、Spacedesk等 跨裝置使用Apple功能

有齊iPhone、iPad、Macbook、AirPods的用家，常讚Apple Eco System好好，有好多功能將手頭上的Apple Device連結。例如：可以用AirDrop跨裝置Send資料、MacBook聽電話覆Message、用iPad做Macbook Second Screen等等。 無錯以上功能的確好用，但其實並唔係Apple專利，用Android手機／Windows電腦的用家只要花心思，一樣連用到大部分「所謂」Apple先有的功能。

Android 實用App｜Nearby Share 首先第一個推介的Nearby Share，中文叫「咫尺共享」，功能類似Android版AirDrop，用家可以點對點將任何類型檔案分享予附近Android 手機／平板／Chromebook。相比起用 Whatspp 、Google Drive，Nearby Share或者更加方便好用。Nearby Share優點是不用網絡都可以使用，而且分享的相或片都不會有壓縮。

至於Nearby Share用法亦都好簡單，只要搵返想分享的檔案再撳分享，再揀「咫尺共享」，就會找到附近都開啟這功能的手機，之後只要揀對象就OK。 Nearby Share過file的速度，拍得住AirDrop。另外 Nearby Share可以同時將檔案分享予幾個裝置，而當兩個裝置都登入同一個 Google Account，收件人更加不用撳確認就會收到，甚至比AirDrop更加User friendly，可惜呢個功能唔支援Windows PC。 Nearby Share連結

Android 實用App｜Snapdrop 所以如果想過資料落電腦，或者成班朋友得一個用Android，始終要用第三方軟件，好似啱啱提到的WhatsApp、Google Drive，或者Snapdrop。最大特點是支援唔同平台裝置，只要有Brower，上到https://snapdrop.net/ 就可以。 可以見到所有連緊同一Wifi上同一個網的裝置，佢同AirDrop／Nearby Share一樣，只要揀想傳送的檔案同對象就可以。如果想由電腦送出資料，更加可以Drag and Drop，成個過程不用額外裝App或Setup，簡單方便。 跟著第二個要推介的是Multipoint Connection 同 Auto Switching。這兩個功能其實為耳機Feature，支援多點連接耳機，就好似Soundcore Liberty 4、Jabra Elite 5、 LinkBuds S 等等。開啟後，耳機就可以同時連接兩個裝置，並且自動切換，例如電腦聽緊歌時候，如果有電話入，耳機就自動跳去手機比你聽電話。 將 Pixel Buds Pro 連落手機同電腦，然後再輪流兩邊播歌，睇下反應快唔快。結果是耳機都跟得幾貼，可以即刻轉到去播緊歌個。

Android 實用App｜Phone Link 之後要講為Phone Link，為Microsoft 為 Windows 10 開發的程式，目標是助用家將 Android 手機Connect 落部電腦，可以在電腦聽電話、覆Message、收Notification、同埋睇返晒手機入面的相。 佢 Setup 嘅過程亦都非常簡單，先分別在手機同電腦 Download Phone Link 程式，再Scan QR code，Pair 返兩部機就OK。 其實除咗聽電話之外，其中一個過相功能幾實用，因為手機影完相會即刻在電腦顯示，可以即刻使用。另外有時出去玩影一大堆相，呢個App仲可以在電腦慢慢揀相，揀啱先另存新檔咁save低 backup，幾方便。如果你係用 Samsung 手機，仲可以玩到兩個額外功能，包括直接電腦碌手機同埋兩部機之間 Copy & Paste。

Android 實用App｜Spacedesk 跟著下一個要個講嘅就係點樣用 Andriod 手機／ 平板做電腦 Second mon，其實坊間唔少程式都可以做到同樣效果，不過最實用嘅而免費的當數Spacedesk。只要兩部機喺同一個Wifi底下，大家就可以利用這程式將手機或者平板，變成電腦嘅第二螢幕。 雖然想無 Delay解析度要降低少少，但最重要是同時支援Android或者IOS，基本上任何手機都用到，不用擔心兼容性問題，可以盡用手頭上裝置。 最後一個要講是用同一Set 鍵盤、滑鼠，控制你手頭上的Mac、PC，而且同時做到 drag＆drop 過檔案。