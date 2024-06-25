Android 15將推手機診斷功能 檢查螢幕、電池、記憶體、觸控4大健康狀態

對於一般手機用戶來說，要全面瞭解和診斷手機內部組件的運作狀況並非易事。但在 Android 15 Beta 3 測試版本中，Google 為用戶推出了一項全新的功能，用戶即使不將手機送修，都可以透過自檢得知手機的大概狀況。
根據 Android Authority報道，最新的 Android 15 Beta 3 版本中，系統設定選單新增了一個名為「Device Diagnostics」( 暫譯「設備診斷」) 的功能。Device Diagnostics是 Google 為 Android 手機用戶推出的一項全新功能，並允許用戶執行一些手動測試來檢查手機某些內部組件運行狀況。
助手機用戶檢查觸控等功能
在「組件運作狀況」功能下，這包含了四項手動檢測項目，如螢幕測試、觸控測試、電池健康度與記憶體晶片狀態。
在螢幕測試環節，系統會依次顯示不同色彩的全屏幕，供用戶檢查螢幕是否存在任何缺陷或異常。
而在觸控測試中，系統會在螢幕上呈現一個紅色區域。當使用者在該區域內滑動手指時，紅色區域會立即變為白色，這反映了觸控輸入正常運作，有助於用戶定位螢幕觸控功能可能存在的故障或失靈位置。
在「電池健康度」診斷項目中，使用者可以查看以下電池相關的重要資訊如電池生產日期、首次使用日期、充電週期次數、電池剩餘容量百分比，有助反映電池的使用狀態和健康程度。此外，電池狀態頁面還提供了序號和零件狀態等額外資訊欄位。不過，這些功能在某些設備上可能並不支援，因此這些欄位的值會顯示為空白。
其次，於「記憶體晶片狀態」診斷項目中，使用者可以查看記憶體晶片使用剩餘壽命及記憶體總容量，讓用戶及時發現潛在的問題。
除此之外，「評估模式」功能允許用戶使用一個輔助裝置對主要裝置進行全面檢測。使用者需要在正在評估的主要裝置上點擊「已評估裝置」選項，該裝置上會生成二維碼，供輔助裝置掃描後啟動一系列測試程序。測試完成後，系統會生成一份詳細的評估報告，讓用戶了解設備的硬件狀況。
這些新功能的推出，不僅提高了 Android 用戶維護和管理自己設備的能力，也為他們解決手機問題提供了更多依據。
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