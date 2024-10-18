Android 15推出多項新功能　盜竊偵測、隱藏敏感app保障私隱

Google日前宣布Android 15正式推出，這些更新包括更多安全功能，可協助保護個人資訊，免遭盜竊和詐欺。此外還推出了針對大螢幕裝置的改進，可協助完成更多工作，並更新了相機、訊息傳遞和金鑰等應用程式。

全新盜竊偵測鎖（Theft Detection Lock）使用AI來幫助資料安全。如果手機偵測到有人搶走了手機並試圖跑步、騎自行車或開車離開，它會自動鎖定裝置，也可以使用遠端鎖定。Android 15帶來了額外的保護，添加了身份驗證要求，例如移除SIM卡或關閉「查找我的設備」，設定多次嘗試失敗即會鎖定。

Android 15可創建一個獨立私人空間（Private Space）來使用敏感的app，例如社交、約會或銀行應用程式。當私人空間被鎖定時，應用程式對其他人幾乎不可見，在應用程式清單、通知和設定中隱藏，存取亦需要額外的身份驗證層來確保私隱。

多任務處理

Android 15中的新功能可在折疊裝置和平板電腦上，使用螢幕固定和取消固定工作列，自訂佈局，更快存取並提高工作效率。應用程式配對使多任務處理變得更加容易，例如同時開啟Google Drive和Gmail拖放檔案。用戶亦可保存最常用的應用程式組合，只需輕按即可以在分割畫面中快速檢索。

其他更新功能

Android 15在相機、訊息和密碼方面還有更多改進，包括：

—低光增強和相機控制增強，第三方應用程式具有更多相機控制功能，例如更精確的閃光燈控制

—訊息傳遞可以透過衛星連接來發送和接收訊息

—使用金鑰進行身份驗證的應用程式，只需點擊一下即可登入