ANIMA ANW03頭戴無線耳機 低調動漫元素 發燒級音色

別聽到動漫就聯想到「宅」，這款ANIMA ANW03外觀低調型格，機身以two-tone銀色色調，配合淺啡皮革物料包裹的耳機頭帶及耳墊，相當適合日常襯衫配搭。

日本動漫音響品牌ANIMA產品動漫元素濃厚，如果想低調點適合日常使用，品牌首款無線頭戴式耳機作品ANW03，就可滿足到不同用家的需要。由日本發燒音響品牌Acoustune監修，並以啡色皮革物料製作，更添時尚氣息。

由日本高階音響品牌Acoustune提供聲學技術，選用40mm CoClear振膜動圈單元，更強大的磁通密度及更高效率的磁路，並使用了只在發燒耳機級別用到的濾波器，在無線情況下單元亦能有效發揮。內置自家數碼訊號處理技術「S.A.L.T. Plus」，經團隊多次試聽調節而成。採用的SoC控制晶片，亦比傳統產品容量更大、運行速度更快，加上專為ANW03而設的AB類功率放大器，音質更加極致。

對應Bluetooth 5.4、aptX Adaptive(24bit/96kHz)藍牙編碼，並支持LE Audio。同時可接駁3.5mm耳機線或USB-C連接使用。另外支援多機同步播放，耳機亦可同時連接兩部手機。