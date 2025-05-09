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科技
2025-05-09 04:30:25
日報

ANIMA ANW03頭戴無線耳機 低調動漫元素 發燒級音色

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ANIMA ANW03

ANIMA ANW03頭戴無線耳機售價$1,280。

日本動漫音響品牌ANIMA產品動漫元素濃厚，如果想低調點適合日常使用，品牌首款無線頭戴式耳機作品ANW03，就可滿足到不同用家的需要。由日本發燒音響品牌Acoustune監修，並以啡色皮革物料製作，更添時尚氣息。

別聽到動漫就聯想到「宅」，這款ANIMA ANW03外觀低調型格，機身以two-tone銀色色調，配合淺啡皮革物料包裹的耳機頭帶及耳墊，相當適合日常襯衫配搭。

ANIMA ANW03

機身以銀色配淺啡皮革，相當低調。

ANIMA ANW03

耳罩設有多個控制按鈕及有線插口。

由日本高階音響品牌Acoustune提供聲學技術，選用40mm CoClear振膜動圈單元，更強大的磁通密度及更高效率的磁路，並使用了只在發燒耳機級別用到的濾波器，在無線情況下單元亦能有效發揮。內置自家數碼訊號處理技術「S.A.L.T. Plus」，經團隊多次試聽調節而成。採用的SoC控制晶片，亦比傳統產品容量更大、運行速度更快，加上專為ANW03而設的AB類功率放大器，音質更加極致。

對應Bluetooth 5.4、aptX Adaptive(24bit/96kHz)藍牙編碼，並支持LE Audio。同時可接駁3.5mm耳機線或USB-C連接使用。另外支援多機同步播放，耳機亦可同時連接兩部手機。

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ANIMA ANW03 森倉圓

日本插畫師森倉圓設計的包裝盒。

ANIMA ANW03 井上拓

由井上拓監修的3種調音以聆聽不同風格的歌曲。

專用App自選調音

ANIMA Studio App可進行客製化調音，包括「Advent Voice」可變換系統語音提供聲，另追加更換不同聲優的系統語音或動畫聯乘角色錄音。另一特色是「Persona Tune」的音質設定檔轉換系統，App內不時會有更新提供，以及由日本著名音樂人井上拓監修的特別版設定檔，度身訂造3個適合不同曲風的調音檔案。

包裝設計由日本插畫師森倉圓繪製包裝盒的虛擬角色，值得動漫迷收藏。ANIMA ANW03耳機售價$1,280，現已有售。

查詢：2771 8209

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Anima ANW03 Acoustune 森倉圓 井上拓
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