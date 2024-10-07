Apple傳將於11月推出M4 MacBook Pro　網上影片洩漏4大升級

根據MacRumors報道，彭博社的Mark Gurman指出Apple將在10月底左右發布幾款新的M4 Mac機型，並計劃最早在11月1日星期五推出其中至少部分機型。

升級M4及M4 Pro晶片

Mark Gurman在最新的《Power On》通訊中寫道，Apple將推出低端14吋MacBook Pro的新M4 版本，以及配備M4 Pro和M4晶片的高端14吋和16吋MacBook Pro型號。桌上型Mac機亦會上場，仔稱Apple計劃推出一款重新設計的Mac mini，配備M4和M4 Pro晶片選項。此外，iMac也將迎來更新並將過渡到M4晶片。

更新版iPad mini也即將推出，預計發售日期為11月初，標誌著Apple最小的平板電腦自2021年重新設計以來的首次更新。