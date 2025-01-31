Apple傳引入Starlink服務　iPhone未來料衛星通訊全覆蓋

根據最近彭博社報道，Apple、T-Mobile和SpaceX正在暗地展開合作，計劃將 Starlink衛星服務引入iPhone，而這項突破性的進展，可能會改變我們日常使用智能手機的方式，特別是在偏遠地區或無法接入傳統網絡的情況下。

報道指出，這項功能隨着iOS 18.3的推出，已開始進行有限測試，雖然目前的測試對象數量不多，但已讓一些用戶體驗到衛星連接帶來的便利。與Apple早前與Globalstar合作提供的緊急衛星訊息服務不同，Starlink的系統具備更高的自動化功能，使用者無需手動調整手機方向，即使手機在褲袋或手袋中，也能進行連接。