Apple傳引入Starlink服務　iPhone未來料衛星通訊全覆蓋

根據最近彭博社報道，Apple、T-Mobile和SpaceX正在暗地展開合作，計劃將 Starlink衛星服務引入iPhone，而這項突破性的進展，可能會改變我們日常使用智能手機的方式，特別是在偏遠地區或無法接入傳統網絡的情況下。
報道指出，這項功能隨着iOS 18.3的推出，已開始進行有限測試，雖然目前的測試對象數量不多，但已讓一些用戶體驗到衛星連接帶來的便利。與Apple早前與Globalstar合作提供的緊急衛星訊息服務不同，Starlink的系統具備更高的自動化功能，使用者無需手動調整手機方向，即使手機在褲袋或手袋中，也能進行連接。
特定用戶能參加測試計劃
目前只有少數特定用戶能夠參加這個測試計劃，T-Mobile也在悄悄通知這些用戶，讓他們知道已經可以使用Starlink的衛星短訊服務。參與者在手機的流動網絡設定中，會發現多了一個新的選項，讓你可以輕鬆管理衛星連接，但暫時只支持短訊功能，不過 T-Mobile 和 SpaceX 已確認未來將擴展至數據和語音服務。
雖然Apple對這項合作保持沉默，但T-Mobile表示，最終Starlink的衛星連接將會對其網絡上大多數智能手機用戶開放。雖然看起來，這項服務只針對 T-Mobile 的用家，但相信不久將來，這項服務會逐漸擴展到全球更多的地區，也許香港也有機會有一天用到。
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