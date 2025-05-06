Apple傳調整iPhone發布策略　一年兩款新機、2027年秋季先出這部

Apple分析師郭明錤發表了一篇文章，對iPhone未來幾年的發布做出了預測，指出Apple將不再在秋季同時發布所有旗艦手機，這是自2011年iPhone 4s以來一直實施的時間表。未來Apple將在上半年推出更便宜的中價iPhone，並在秋季推出Pro機型，這意味著iPhone 18和iPhone 19版本將分別在2027年上半年和下半年上市。

2025年將是iPhone發布日程正常的最後一年。郭明錤表示，iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Air照常於2025年下半年上市，可能是9月。2026年的啟動計劃將會改變，上半年春季可能在3月或4月將看到iPhone 17e。

在2026年稍後Apple將推出iPhone 18系列的旗艦Pro機型，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Air和首款可折疊iPhone。基本型號iPhone 18將不屬於該組，並將於2027年春季與iPhone 18e一起發布，即iPhone 18 Pro發布日期大約六個月後，標誌著這一代iPhone的基本型號首次不與Pro型號同時推出。

同樣，Apple將在2027年底推出iPhone 19 Pro、iPhone 19 Pro Max、第二代可折疊iPhone和 iPhone 19 Air，基本型號iPhone 19和iPhone 19e將2028年推出。

改變發布策略的主要原因是產品行銷和改良製作，不少Apple的競爭對手都在春季推出旗艦智能手機。郭明錤亦同意，他稱Apple採用半年發布計畫的主要原因是為了應對激烈的競爭，尤其在中國。Apple將在今年上半年與競爭對手的產品直接競爭，主要新iPhone的發布將與競爭對手同步發布，導致Apple需要生產比以往更多不同型號來增加吸引力。