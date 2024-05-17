Apple全新輔助使用功能　包括「眼動追蹤」「音樂觸覺」與「語音捷徑」

Apple 宣佈於今年稍後推出的全新輔助使用功能，充分利用 Apple 晶片、A.I. 與內置機械學習，進一步推進 Apple 數十年來的承諾，設計所有人均可用上的產品。

全新輔助使用功能-「音樂觸覺」為聽力障礙的用户提供在 iPhone 上享受音樂的新方法。

全新輔助使用功能包括 :

「眼動追蹤」 (Eye Tracking)

由 A.I. 驅動，為用户提供內置選項，只用雙眼即可操控 iPad 與 iPhone。

「音樂觸覺」 (Music Haptics)

為失聰或具聽力障礙的用户提供在 iPhone 上享受音樂的新方法。iPhone 上的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、紋理，及精確的觸覺效果。

「語音捷徑」 (Vocal Shortcuts)

讓用户以指定 Siri 能理解的度身訂造話語，用以啟動捷徑並完成繁複任務。

「偵測非典型語音」 (Listen for Atypical Speech)

運用內置機械學習識別用户語音模式，專為影響言語的肌萎縮性脊髓側索硬化症 (ALS，俗稱漸凍人症) ，或中風等後天或漸進疾病患者而設。

「車輛移動提示」 (Vehicle Motion Cues)

是 iPhone 與 iPad 的全新體驗，螢幕邊緣的動畫圓點會反映車輛移動變化，不影響螢幕主要內容下，減低感官衝突。