Apple即日起推世界地球日優惠　回收裝置即享配件9折

Apple向來致力減碳，Apple在發布的《環境進度報告》中，宣布與2015年的水平相比，Apple的全球溫室氣體排放量已減少逾60%，此為邁向Apple 2030目標的一部分，即未來五年內Apple整個碳足印實現碳中和。Apple於其他環境保護工作亦迎來重大里程碑，包括所有磁石均採用99%循環再造稀土元素；電池均採用99%循環再造鈷等。

Apple在推動環保中，盡力減少碳足印、供應鏈加速轉用潔淨能源、推動半導體生產過程更潔淨、擴展循環再造與再生物料的應用、減少數百萬公噸廢棄物以及推出供應商潔淨水資源計劃。當中更以創新減少產品衍生的碳排放，例如Apple推出全新MacBook Air，其整體循環再造物料含量逾55%，創Apple產品之最；去年問世的全新Mac mini，更是Apple第一款碳中和Mac；顧客亦可選購任何材質的Apple Watch碳中和版。

回收產品即享配件9折

為響應世界地球日，即日起至5月16日，顧客凡蒞臨Apple Store零售店回收合資格產品，即享配件9折優惠。Apple Watch用户只要於4月22日完成30分鐘或以上的體能訓練，更可獲世界地球日限量版獎章。

「貼士」app的全新世界地球日系列，用户可了解 iPhone 提供的地球友善功能，包括以「相片」app識別植物、為戶外旅程度身訂造和下載地圖、節約家居用電等等。

Apple TV app上，在「The Future Is Up to Us」（未來由我們決定）精選專區，觀賞向地球致敬的電影和節目，例如《末代海女》。今年世界地球日，Apple TV+ 將以一系列得獎原創劇集、特備節目與短片，呈現地球之奧妙，節目包括：《珍要救地球》、《Stillwater》、《自然奇聲》、《彩色深野行》、《大自然小生物》、《史前地球》、《你所不知的動物日常》、《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》等。