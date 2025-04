Apple即日起推世界地球日優惠　回收裝置即享配件9折

回收產品即享配件9折

為響應世界地球日,即日起至5月16日,顧客凡蒞臨Apple Store零售店回收合資格產品,即享配件9折優惠。Apple Watch用户只要於4月22日完成30分鐘或以上的體能訓練,更可獲世界地球日限量版獎章。

「貼士」app的全新世界地球日系列,用户可了解 iPhone 提供的地球友善功能,包括以「相片」app識別植物、為戶外旅程度身訂造和下載地圖、節約家居用電等等。

Apple TV app上,在「The Future Is Up to Us」(未來由我們決定)精選專區,觀賞向地球致敬的電影和節目,例如《末代海女》。今年世界地球日,Apple TV+ 將以一系列得獎原創劇集、特備節目與短片,呈現地球之奧妙,節目包括:《珍要救地球》、《Stillwater》、《自然奇聲》、《彩色深野行》、《大自然小生物》、《史前地球》、《你所不知的動物日常》、《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》等。