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科技
2025-02-03 11:07:43

Apple官方首度公開　AirPods安裝新韌體教學

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Apple首度公開如何為AirPods安裝新韌體的官方步驟。

Apple首度公開如何為AirPods安裝新韌體的官方步驟。

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Apple定期發布AirPods、AirPods Pro和AirPods Max的新韌體，但歷來從未提供有關如何啟動更新的資訊。Apple最新更新了AirPods韌體支援頁面，提供了更具體的說明。

Apple在AirPods韌體支援頁面提供了更詳細資訊。

Apple在AirPods韌體支援頁面提供了更詳細資訊。

新增更新說明

Apple在支援頁面解說，當AirPods正在充電並且位於連接到Wi-Fi的iPhone、iPad或Mac的藍牙範圍內時，會自動提供韌體更新。用戶也可以使用iPhone、iPad或Mac檢查AirPods是否有最新版本。Apple並附有有關如何強制更新的逐步說明，包括AirPods無法更新時的故障排除步驟。

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AirPods更新時需使用充電線。

AirPods更新時需使用充電線。

更新步驟

1　請確定AirPods位於已連接Wi-Fi的iPhone、iPad或Mac的藍牙範圍內。
2　將AirPods放入充電盒中並合上蓋子。
3　將充電線插入充電盒，然後將充電線的另一端插入USB充電器或連接埠。
4　保持充電盒蓋關閉，並等待至少30分鐘以便韌體更新。
5　打開充電盒蓋，將AirPods重新連接到iPhone、iPad或Mac。
6　再次檢查韌體版本。
7　如果仍然無法更新，請重設AirPods，然後再次嘗試更新韌體。

這個過程眾所周知，但透過USB線充電的具體步驟和30分鐘以上的等待時間，令安裝新韌體方式的更加清晰。

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