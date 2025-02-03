Apple官方首度公開　AirPods安裝新韌體教學

Apple定期發布AirPods、AirPods Pro和AirPods Max的新韌體，但歷來從未提供有關如何啟動更新的資訊。Apple最新更新了AirPods韌體支援頁面，提供了更具體的說明。

Apple在支援頁面解說，當AirPods正在充電並且位於連接到Wi-Fi的iPhone、iPad或Mac的藍牙範圍內時，會自動提供韌體更新。用戶也可以使用iPhone、iPad或Mac檢查AirPods是否有最新版本。Apple並附有有關如何強制更新的逐步說明，包括AirPods無法更新時的故障排除步驟。

更新步驟

1 請確定AirPods位於已連接Wi-Fi的iPhone、iPad或Mac的藍牙範圍內。

2 將AirPods放入充電盒中並合上蓋子。

3 將充電線插入充電盒，然後將充電線的另一端插入USB充電器或連接埠。

4 保持充電盒蓋關閉，並等待至少30分鐘以便韌體更新。

5 打開充電盒蓋，將AirPods重新連接到iPhone、iPad或Mac。

6 再次檢查韌體版本。

7 如果仍然無法更新，請重設AirPods，然後再次嘗試更新韌體。

這個過程眾所周知，但透過USB線充電的具體步驟和30分鐘以上的等待時間，令安裝新韌體方式的更加清晰。