Apple尋找功能可與第三方分享失物位置　15間航空公司將支援

早前曾報道過Apple的「尋找」功能將會更新，在iOS 18.2可與他人分享AirTag或「尋找」網絡配件位置的安全連結，這項功能即將擴展至15間航空公司，相信可有效減少遺失行李的風險。

與他人分享失物位置 Apple推出全新iOS功能「Share Item Location」（分享物品位置），可輕鬆且安全地與第三方包括航空公司分享AirTag或「尋找」網絡配件的位置，以協助用戶定位且尋找不知其蹤的物品。隨iOS 18.2 public beta公開測試版推出，「Share Item Location」現適用於全球大部分地區，且將以免費軟件更新方式，提供予所有使用iPhone Xs及更新型號的用戶。「尋找」功能以私隱與安全為核心，一旦覓得其物品，系統即停止繼續共享位置，物主亦可隨時停止分享，共享位置的連結亦會於7日後自動失效。 用户可在iPhone、iPad或Mac上的「尋找」取得「Share Item Location」連結。連結接收人得以查看顯示相關物品位置的互動地圖網站。 若出現新位置，網站會自動更新，顯示最新的時間標記。

多間航空公司支援 未來幾個月，逾15間航空公司將開始接受在其客戶服務流程中加入應用「尋找」物品位置，以便尋找應對不當或受延誤的行李。相關的航空公司包括：愛爾蘭航空、加拿大航空、紐西蘭航空、奧地利航空、英國航空、布魯塞爾航空、達美航空 、歐洲之翼航空、西班牙國家航空、荷蘭皇家航空、漢莎航空、澳洲航空、新加坡航空 、瑞士國際航空、土耳其航空、聯合航空、維珍航空與伏林航空。 Apple 直接與航空公司夥伴合作，運用眾多航空公司現已使用的數以十萬計Apple裝置部署系統，以保密且安全的方式接受應用「Share Item Location」功能。每條連結的存取權僅限少數人，且連結接收人需經身份驗證，方能以其Apple帳户或合作夥伴電郵地址，查看相關連結。 航空運輸技術先驅SITA亦會在WorldTracer行李追蹤系統中建立因應「Share Item Location」的支援；WorldTracer是全球逾500間航空公司與逾2,800個機場的地勤人員運用的行李追蹤系統。