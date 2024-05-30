Apple年度最佳應用程式入圍名單　42個必試App及遊戲

每年，Apple都會頒發設計獎予傑出的應用程式和遊戲，早前在網頁公佈了2024年獎項的入圍名單。App及遊戲分為7個類別，包括愉悅與趣味、包容性、創新、互動、社會影響、視覺與圖形和空間計算，各有6個候選者，得獎者將於6月10日舉行的WWDC24上公布。
愉悅與趣味
有繪畫App「Dudel Draw」、可愛日記「App Bears Gratitude」和使用3D空間的創意App 「Rooms」。遊戲包括混亂的賽車遊戲「What The Car?」、靜態文字遊戲「NYT Games」，以及甜蜜冒險遊戲「Hello Kitty Island Adventure」。
包容性
在此界別有幫助視障人士的「Oko」、教育人體的「Complete Anatomy 2024」和針對神經多樣性人群的日曆App 「Tiimo」。遊戲則有執屋主題的「Unpacking」、解謎遊戲「Quadline」和以色彩為主題的「Crayola Adventures」。
創新
類別有協助理財的「Copilot Money」、健身App 「SmartGym」和創作動畫的「Procreate Dreams」。遊戲方面有動作遊戲「Call of Duty：Warzone」、圖像小說冒險的「Lost in Play」和桌上問答遊戲「Wavelength」。
互動
「Procreate Dreams」再次出現，AI應用程式「Arc Search」亦上榜，以及管理食譜的「Crouton」。遊戲包括著名的「Little Nightmares」、音樂節奏遊戲「Rytmos」和富有思考性的配對遊戲「Finity」。
社會影響
入圍名單包括有關情緒健康的「How We Feel」、「Ahead: Emotions Coach」和「Gentler Streak Fitness Tracker」。遊戲則有視覺小說「The Wreck」、城市模擬遊戲「Cityscapes: Sim Builder」和互動動畫「The Bear」。
視覺與圖形
追踪太陽的「Sunlitt」、追踪冥想的「Meditate」和再次出現的「Rooms」入圍。遊戲則包括小島秀夫名作《死亡擱淺》「Death Stranding Director’s Cut」及富有想像力和沉浸式的「Lies of P」和RPG遊戲「Honkai: Star Rail」。
空間計算
最後一個主要是Apple Vision Pro的應用程式，用於觀星的「Sky Guide」、官方「NBA」App和音樂製作的「Djay」。遊戲包括節奏遊戲「Synth Riders」、解謎遊戲「Blackbox」和「Loóna」。