Apple年度App Store Awards最佳App名單　45款必裝App與遊戲（內附下載連結）

今年Apple App Store Awards的最佳App與遊戲名單已出爐，共有45款入圍佳作，橫跨12個不同類別，協助用户應對更多工作、發揮更多創意，以至與親朋戚友更緊密聯繫，今年更新增全新 Apple Vision Pro類別。
「年度最佳iPhone App」入圍名單
讓用户以度身訂造工具及簡單易用功能，提升現實生活體驗：
《Kino》將日常生活瞬間變成電影傑作。
《Runna》為不同經驗與程度的跑手，提供度身制定的訓練計劃。
《Tripsy》為旅客妥善規劃旅遊、輕鬆出遊。
「年度最佳 iPhone遊戲」入圍名單
以豐富視覺效果和充滿魅力的角色，為玩家帶來引人入勝的敘事：
《劍與遠征：啟程》構建滿是精彩戰鬥的迷人奇幻世界。
《The WereCleaner》是呈現滑稽漫畫風、內容富創意的遊戲。
《絕區零》讓玩家置身動感十足的故事情節。
「年度最佳iPad App」入圍名單
啟發富想像的玩法且激發創意：
《布麗 - 一起玩吧》帶來可愛角色，以享闔家歡之樂。
《Moises：音樂家應用程式》以AI工具提升音樂練習體驗。
《Procreate Dreams》將動畫故事活靈活現。
「年度最佳iPad遊戲」入圍名單
展現充滿活力生動的敘事與精美悅目的世界：
《刺客教條：幻象》帶玩家走入敘事為本的冒險世界。
《迪士尼無限飛車 - Disney Speedstorm》帶來刺激的高速賽車體驗。
《破壞突擊隊》將競爭快感與熱情、有趣的遊戲玩法融為一體。
「年度最佳Apple Arcade遊戲」入圍名單
帶來史詩式故事的同時，經典作品亦以全新方式展現：
《Balatro+》發明獨一無二的刺激紙牌遊戲。
《Outlanders 2》以經改良的圖像與想像力十足的關卡吸引玩家。
《Sonic Dream Team》為玩家熟悉兼喜愛的角色帶來全新冒險旅程。
「年度最佳Mac App」入圍名單
帶來強大工具，協助用户輕鬆應付不同項目：
《Adobe Lightroom》以AI支援功能提升相片編輯過程。
《OmniFocus 4》精簡工作管理程序，讓用户更專注。
《Shapr3D》革新3D設計工作流程。
「年度最佳Mac遊戲」入圍名單
為玩家帶來獨特主角、視覺風格與無盡樂趣：
《冰汽時代2》擴展城市建設類型的遊戲。
《Stray》捕捉黑暗世界神秘又玩味的一面。
《Thank Goodness You’re Here!》以無間斷的幽默與荒誕，引玩家發笑。
「年度最佳Apple Watch App」入圍名單
讓用户在手腕上輕鬆取用實用工具和資訊：
《LookUp》讓用户以每日學習字詞定義，豐富其詞彙量。
《Lumy》助用户了解日月之間的輪轉節奏。
《Watch to 5K》為跑手注入動力，推動其一直跑往終點。
「年度最佳Apple Vision Pro App」入圍名單
突破空間計算界限：
《JigSpace》讓用户輕鬆查看 3D 和擴增實境模型。
《NBA》為用户觀看所愛體育賽事的未來，寫下新定義。
《What If…? An Immersive Story》邀請玩家投入全新Marvel體驗。
「年度最佳Apple Vision Pro遊戲」入圍名單
呈現活力十足的場景與直接容易的遊戲玩法，讓玩家歎為觀止：
《Loóna》創作紓壓謎題，讓用戶放鬆身心。
《THRASHER》推出流暢創新的控制功能，同時帶來令人著迷的外星世界。
《Vacation Simulator》帶領玩家走進滿是有趣角色、甚或有趣好玩活動之地。
「年度最佳Apple TV App」入圍名單
為家中最大螢幕，帶來驚嘆人心體驗：
《DROPOUT》提供無窮笑聲與樂趣。
《F1 TV》帶賽車迷直入賽車的駕駛艙內、彷如置身其中。
《Zoom》以創新方式助不同群體圈子保持聯繫交流。
「文化影響力獎」入圍名單
為用户帶來具感染力的故事，助其展現最好的自我，以創持久影響力：
《Arco》讓玩家塑造自己的故事。
《The Bear》將就寢時間變成平靜的互動體驗。
《BetterSleep》助用户睡得更好，精力更充沛。
《荒野亂鬥》提供速戰速決的動作遊戲。
《DailyArt 每日藝術》激發用户探索藝術大作。
《愛說不說2》以可愛互動故事，消除大眾對愛滋病病毒的誤解。
《EF Hello 英文學習》以 AI 支援工具，推動學員學習語言。
《NYT Games》集結各代解謎愛好者，享受日常樂趣。
《Oko》讓所有人過馬路更安全、更方便。
《Partiful》 讓社交聚會更簡單，促進聯繫及社群圈子發展。
《Pinterest》激發新想法與無限可能。
《The Wreck》以具電影感的遊戲玩法，講述感覺貼身且具影響力的故事。