Apple年度App Store Awards最佳App名單　45款必裝App與遊戲（內附下載連結）

Apple公布App Store Awards的最佳App與遊戲名單。

今年Apple App Store Awards的最佳App與遊戲名單已出爐，共有45款入圍佳作，橫跨12個不同類別，協助用户應對更多工作、發揮更多創意，以至與親朋戚友更緊密聯繫，今年更新增全新 Apple Vision Pro類別。

「年度最佳Apple Watch App」入圍名單

「年度最佳Apple Vision Pro App」入圍名單

「年度最佳Apple Vision Pro遊戲」入圍名單

「年度最佳Apple TV App」入圍名單