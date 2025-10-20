熱門搜尋:
科技
2025-10-20 18:00:00

Apple成F1美國獨家轉播合作夥伴　賽事可透過Apple平台收看

Apple將在2026年在美國獨家轉播F1賽事。

繼Apple Original Films出品的《F1電影》在全球大獲成功，成為史上票房最高的運動電影，Apple和F1再宣佈建立為期5年的合作夥伴關係，從2026年開始，所有F1賽事將在美國Apple TV上獨家播出。

Apple TV將全面報導一級方程式賽車，包括所有練習賽、排位賽、短跑賽和大獎賽均開放給 Apple TV訂閱用戶，部分比賽和所有練習賽也將在整個賽季期間在Apple TV app中免費提供。除了在Apple TV上直播一級方程式賽車外，Apple還將透過Apple News、Apple Maps、Apple Music和Apple Fitness+等平台融入F1內容及元素。

例如Apple Sports app將實時更新賽季中每場大獎賽的每場排位賽、短跑賽和正賽，包括實時排行榜、賽季車手和車隊積分榜、可在鎖定屏幕上關注的實時活動，以及iPhone主屏幕上的專屬小工具。

F1 TV Premium是F1自己的主要內容產品，將繼續在美國透過Apple TV訂閱提供，並且對於訂閱用戶免費。香港地區現時的F1轉播權屬於Now TV，暫時未知香港用戶能否透過Apple TV觀看，更多詳細資訊包括推出細節、產品增強功能及F1內容將在未來幾個月內公布。

