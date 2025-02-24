Apple或將改變 iPhone命名方式　新型號即將到來？

雖然 Apple 最近發表了 iPhone 16e 手機，但這只是年度新品的一點插曲，因為普遍果粉都會將目光聚焦到秋季推出的旗艦機王上。據傳今年 Apple 會在秋季推出一款超薄手機，並且可能會決定為其 iPhone 系列採用新的命名方案，不再用編號來命名。

消費者在識別iPhone最新型號時常感到困惑

隨著 iPhone 型號的數量不斷增加，消費者在識別最新型號時常感到困惑。例如，iPhone 16 和 iPhone 13 的差距雖然明顯，但一系列的數字卻讓人難以記住。更令人困惑的是，蘋果的命名方式已經開始出現重疊，像是 iPhone 16 Pro 使用 A18 Pro 處理器並搭載 iOS 18，這樣的複雜性對於普通消費者來說並不友好。

更麻煩的是，iPhone 的推出年份也成為了一個混淆的因素。以 iPhone 16 為例，它是在 2024 年推出的，這使得未來 iPhone 20 的推出時間定在 2029 年，這樣的數字命名方式越來越難以掌握。

因此，如果不再使用數字，蘋果將會有無限的命名可能性。根據目前的傳聞，蘋果可能會將新的 iPhone 命名為「iPhone Air」，這樣的名稱不僅能強調產品的輕薄設計，還能使其在消費者心中更具辨識度。此外，這樣的命名也讓蘋果有機會擺脫目前的編號傳統。