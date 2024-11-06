Apple手機百分百自家設計　這個品牌代工率達九成！｜2024智能手機ODM報告

Apple手機百分百自家設計 一品牌代工率達九成！｜2024智能手機ODM報告

在智能手機產業的競爭叢林中，產品設計的掌控權扮演著至關重要的角色。然而，原廠委託設計代工（ODM）的盛行，使得品牌自主設計與代工生產之間的界線日益模糊。最近有市場研究公司發布2024年上半年各智能手機製造商的代工比例，Apple手機百分百自家設計，亦出有品牌代工率達九成。

根據報告指出， Apple是所有品牌中唯一完全不依賴代工設計，所有手機型號皆由 Apple 自家設計。

Samsung78%自家設計 根據報告指出， Apple是所有品牌中唯一完全不依賴代工設計，所有手機型號皆由 Apple 自家設計。而在各 Android 品牌中，Samsung是最少依賴代工設計的品牌，僅有 22%的出貨手機是由原始設計製造商 (ODM) 設計，相較於2 年前調查的 28%下降。報告指出，Samsung代工率下降原因，是Samsung因為生產成本問題，而正逐步將生產線從中國的 ODM 轉移到其在印度的自家工廠，籍此減少成本。

內地品牌OPPO 和 HONOR分別第三及第四名，分別有 39% 和 40% 的手機出貨採用代工設計

至於內地品牌OPPO 和 HONOR分別第三及第四名，分別有39%和40%的手機出貨採用代工設計，也就是說，這兩個品牌每出貨10部手機，就有約4部是由 ODM代工設計。

小米僅次Motorola 而對代工的依賴程度最高的竟是Motorola，比率有 90%。而小米的代工率亦繼 Motorola 成第二高，有代工比率達78%。相信是Motorola和小米都在平價手機市場佔有重要地位，而品牌通常利用代工來提高平在平價手機市場的獲利能力，因此看到這兩個品牌如此高度依賴 ODM 設計並不令人意外。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章