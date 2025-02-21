Apple推出iPhone 16e中階手機 平替版功能直逼iPhone 16

Apple於日前發布iPhone 16系列新成員iPhone 16e，如傳聞中不再命名為SE，功能已直逼iPhone 16，但以更超值價錢就可擁有，更採用了首個自家研發的流動數據機系統，硬撼市場上多部中階機款。

iPhone 16e雖然在外型上沒有太大新變化，作為中階機款也有不少驚喜，亦有不少iPhone 16的功能，入門價只是$5,099，比起iPhone 16的$6,899平一截。今代將Touch ID按鈕刪去，改為採用Face ID，同樣使用6.1吋超級Retina XDR屏幕、鋁金屬配玻璃機背及機側的動作按鈕，仍有瀏海設計，但就未配備「動態島」，機身有IP68耐水防塵等級。