Apple推出iPhone 16e中階手機 平替版功能直逼iPhone 16

Apple於日前發布iPhone 16系列新成員iPhone 16e，如傳聞中不再命名為SE，功能已直逼iPhone 16，但以更超值價錢就可擁有，更採用了首個自家研發的流動數據機系統，硬撼市場上多部中階機款。
iPhone 16e雖然在外型上沒有太大新變化，作為中階機款也有不少驚喜，亦有不少iPhone 16的功能，入門價只是$5,099，比起iPhone 16的$6,899平一截。今代將Touch ID按鈕刪去，改為採用Face ID，同樣使用6.1吋超級Retina XDR屏幕、鋁金屬配玻璃機背及機側的動作按鈕，仍有瀏海設計，但就未配備「動態島」，機身有IP68耐水防塵等級。
自研發流動數據機
搭載的A18晶片有6核心CPU、4核心GPU及16核心神經網絡引擎，搭載Apple設計的首款Apple C1流動數據機系統，效能表現更飛快流暢，提供快速且穩定的5G流動網絡連接功能，更可延長電池續航力，影片播放時間長達26小時，更勝iPhone 16。插口亦由Lightning換上USB‑C，可使用Qi無線充電，卻不支援MagSafe。
二合一相機系統
iPhone 16e配備iPhone 14的4800萬像素Fusion相機鏡頭，有兩倍長焦距，但就沒有微距及超廣角拍攝，亦不能拍攝空間相片和影片；前置則有12MP原深感測鏡頭，配備自動對焦功能。支援4K 60fps杜比視界影片拍攝，亦有空間音訊攝錄及混音功能，如對影相拍片沒有要求也足夠。
支援AI功能
iPhone 16e可用盡iOS 18的功能，如重新設計的控制中心、訊息app中的新功能等，而且同樣可使用Apple Intelligence，包括影像樂園和書寫工具。使用動作按鈕解鎖「視覺智能」體驗，一按即可識別動植物、Google搜尋、運用ChatGPT解決問題。
留意今代更支援eSIM，備有黑白兩色可供選擇，同時提供多色保護殼。售價128GB $5,099、256GB $5,899、512GB $7,599，今日起接受預訂，2月28日起發售。查詢：800 908 988