Apple搭載M4處理器MacBook Pro包裝曝光　預計10月正式發布

Apple 搭載M4處理器 MacBook Pro 包裝曝光、預計10月正式發布

Apple 在 9 月舉行的發布會上，發布了 iPhone 16 系列和多款 AirPods 產品，但就沒有見到 Mac 和 iPad 系列的蹤影。市場預期 Apple 將會在 10月底舉行另一場發布會，屆時將會發布配備 M4 處理器的新 Mac系列，還有 iPad 和 iPad mini 新機。日前就有爆料者 在社交上發布了，疑似 M4 版 MacBook Pro 包裝的貼紙照片。

Apple 搭載M4處理器 MacBook Pro 包裝曝光、預計10月正式發布

新 Mac系列 該貼紙顯示為一款配備 M4 處理器、16GB RAM 和 512GB 儲存的 14 吋 MacBook Pro。有外國傳媒估計這未必是基本型號，因為 M3 版 MacBook Pro 的 RAM 容量分別有 8GB、16GB 和 24GB 三款選擇。其他規格似乎與現有 MacBook Pro 型號相似，包括 3 個 Thunderbolt 4 接口、HDMI、SDXC 卡槽和 MagSafe 3 充電接口。

Apple 搭載M4處理器 MacBook Pro 包裝曝光、預計10月正式發布