APPLE改變iPhone發布策略　一年兩新機硬撼中國品牌

今年APPLE打破多年慣例，罕有地在春季推出iPhone 16e，正式開啟「一年兩新機」的新戰略。此舉被視為APPLE針對中國市場持續下滑的緊急應對方案，試圖以更頻密的新品刺激銷量，與華為、小米等中國品牌展開競爭。

根據IDC最新數據，2025年第一季APPLE在中國的市佔率已跌至13.7%，連續7個季度下滑。過往僅靠秋季發佈會單一衝刺銷量的模式，顯然無法抵擋中國品牌「機海戰術」的攻勢。分析指出，APPLE改為上下半年雙線發佈，既能緩解淡季業績壓力，亦可維持市場熱度，避免消費者注意力流失。

而知名分析師郭明錤最新報告揭露，APPLE 已規劃至2027年的 iPhone 發佈藍圖

而知名分析師郭明錤最新報告揭露，APPLE已規劃至2027年的iPhone發佈藍圖：

2025下半年：推出iPhone 17系列四機（17、17 Air、17 Pro、17 Pro Max）

2026上半年：發佈iPhone 17e

2026下半年：重磅升級iPhone 18 Pro系列，同步推出首款摺疊屏iPhone

2027年：iPhone 18與18e登場，此後標準版將固定於上半年發佈

值得關注的是，摺疊屏iPhone將成為APPLE搶攻高階市場的秘密武器，預料直接與SAMSUNG Galaxy Z Fold 系列競爭。而「e」系列機型（如 iPhone 16e、17e）則主打性價比，填補中階市場空缺。

Mobile Magazine短評：APPLE此舉雖能短期提振銷量，但可能面臨研發成本暴增、產品差異化不足等風險。此外，消費者會否因「新機過密」而降低換機意欲，亦是潛在隱憂。不過若摺疊屏iPhone能成功突圍，或可助APPLE重奪創新領導者光環，擺脫近年「擠牙膏」升級的負面形象。