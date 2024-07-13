Apple教育及學生優惠　買iPad送Apple Pencil、MacBook Pro最高減$2400

Apple推出Back to School教育及學生優惠，大部分產品有折扣，約為9折左右，不過買Mac送AirPods，買iPad送Apple Pencil，另亦有其他優惠如配件及AppleCare+折扣、Apple Music送Apple TV+等，只限學生及教職員。
買MacBook送AirPods
MacBook Air M2 13吋教育優惠價錢由$6,999起，比起原價$7,799平$800。M3 13吋原價$8999起，教育優惠價錢由$8199起，M3 13吋售$9699起。MacBook Pro有M3、M3 Pro及M3 Max不同晶片可選，14吋由$12199起。購買16吋MacBook Pro M3 Max最高配置，更減足$2,400。
iMac及Mac mini亦有教育優惠價，分別售$9599起及$3799。購買即免費獲贈AirPods（第 3 代），亦可以加$100加配MagSafe充電盒，或是$450換購AirPods Pro（第 2 代）
買iPad送Apple Pencil
購買最新iPad Air及iPad Pro都有減價，iPad Air教育優惠11吋$4199起，比原價$4599平少許，不過加送價值$899的Apple Pencil Pro。iPad Pro原價$7999起，教育優惠只需$7199起，同樣送Apple Pencil Pro。
另外亦有其他優惠，包括AppleCare+服務計劃8折優惠、訂閱Apple Music送Apple TV+，買Pro Apps套裝只需$1488，亦可以Apple Trade-In以舊換新優惠，選購新裝置。Apple教育優惠適用於在學及已獲取錄的大專院校學生，以及各年級的教職員。優惠由即日開始，並於2024年9月30日結束。