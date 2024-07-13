Apple教育及學生優惠　買iPad送Apple Pencil、MacBook Pro最高減$2400

Apple推出Back to School教育及學生優惠，大部分產品有折扣，約為9折左右，不過買Mac送AirPods，買iPad送Apple Pencil，另亦有其他優惠如配件及AppleCare+折扣、Apple Music送Apple TV+等，只限學生及教職員。

買MacBook送AirPods

MacBook Air M2 13吋教育優惠價錢由$6,999起，比起原價$7,799平$800。M3 13吋原價$8999起，教育優惠價錢由$8199起，M3 13吋售$9699起。MacBook Pro有M3、M3 Pro及M3 Max不同晶片可選，14吋由$12199起。購買16吋MacBook Pro M3 Max最高配置，更減足$2,400。

iMac及Mac mini亦有教育優惠價，分別售$9599起及$3799。購買即免費獲贈AirPods（第 3 代），亦可以加$100加配MagSafe充電盒，或是$450換購AirPods Pro（第 2 代）