Apple新出多項無障礙輔助使用功能　Mac版放大鏡、點字體驗等

Apple公布今年稍後推出的全新輔助使用功能，包括「Accessibility Nutrition Labels」、全新Mac 版「放大鏡」app、「Braille Access」功能，以及專為輔助使用而設的全新全系統閱讀模式「Accessibility Reader」，以及「即時聆聽」、「背景聲音」、「個人聲音」、「車輛移動提示」等的功能更新，更可橫跨整個Apple生態系統使用這些無障礙使用體驗。

App Store上全新「Accessibility Nutrition Labels」突顯app與遊戲的輔助使用功能。

App Store新標示 「Accessibility Nutrition Labels」為App Store產品頁面帶來新欄目，突顯app與遊戲的輔助使用功能。這些標示以全新方式讓用户下載之前先了解其便用度適合自己與否；同時亦讓開發者有機會更清楚地告知及教導用戶所支援的功能。標示提供的內容包括「旁白」、「語音控制」、「放大文字」、「充足對比」、「減少動態效果」、字幕等功能。「Accessibility Nutrition Labels」將於全球App Store推出。



今年稍後推出的全新 Mac 版「放大鏡」，令視覺較差用户更方便接觸現實世界。

Mac版「放大鏡」 iPhone與iPad上的「放大鏡」自2016年以來一直協助失明或視覺較差的用户放大畫面、閱讀文字，以及偵測四周物件。今年「放大鏡」將登陸Mac，連接用户相機，放大四周環境，例如螢幕或白板。並支援iPhone的「相機接續互通」功能，亦可配合USB連接相機，同時支援「桌上視角」用以閱讀文件。

全新點字體驗 全新「Braille Access」體驗，令iPhone、iPad、Mac與Apple Vision Pro變成功能齊全的點字記事工具，且完全整合於Apple生態系統中。以內置app啟動功能，用户可經「Braille Screen Input」或連接的點字裝置開啟任何app、快速以點字格式做筆記，且以點字編碼Nemeth Braille計算算式。 用户可以直接從「Braille Access」開啟「Braille Ready Format (BRF) 」檔案；內置「即時字幕」功能讓用户可在點字顯示器上實時轉錄對話內容。

全系統閱讀模式 「Accessibility Reader」可讓具閱讀障礙或視覺較差等不同障礙的用戶更容易閱讀文字，將於iPhone、iPad、Mac及Apple Vision Pro推出，度身訂造文字且專注於想要閱讀的內容，支援多種字體、顏色、行距等選項，以及「語音內容」功能。可從任何app開啟，且整合於「放大鏡」app中，讓用戶得以與現實世界中的文字互動。

Apple Watch現提供「即時聆聽」控制選項，以及全新「即時字幕」。

Apple Watch「即時字幕」 為失聰或聽障用户而設的「即時聆聽」控制選項現登陸Apple Watch，具備一系列全新功能，其中包括「即時字幕」。「即時聆聽」令iPhone成為搖控咪高峰，將內容直接串流至AirPods、Made for iPhone助聽器或Beats耳機。在iPhone啟用功能時，用戶可在配對的Apple Watch上查看內容的「即時字幕」，同步收聽音訊。

Apple Vision Pro「縮放」功能可運用主相機放大視野內的所有事物，包括四周環境。

Apple Vision Pro升級視覺體驗 visionOS將運用Apple Vision Pro相機系統，為失明或視覺較差用户擴展視覺輔助使用功能。「縮放」功能迎來更新，用户可運用主相機放大視野內的所有事物，包括四周環境。運用「旁白」功能的用户，visionOS的「即時識別」功能運用裝置上內置機械學習以描述周圍環境、尋找物件、閱讀文件等。

其他更新 「背景聲音」 配備全新EQ設定、特定時間後自動停止的選項，以及「捷徑」app中的全新自動操作 「個人聲音」 變得更快更易用，僅需用錄製的10句短句，即可於不到一分鐘內建立更自然流暢的個人聲音。 「車輛移動提示」 現已於Mac登場，同時提供在iPhone、iPad和Mac上度身訂造螢幕動態圓點的新方法。 「眼球追蹤」 用户現於iPhone和iPad上可選擇運用切換控制或停留以操作，鍵盤輸入體驗變得更順暢，改進功能包括新增鍵盤停留計時器、減少運用切換打字的步驟，以及在 iPhone和Apple Vision Pro上可使用QuickPath。 「頭部追蹤」 功能，讓用户可更輕易以頭部動作控制iPhone和iPad。 iOS、iPadOS和visionOS將新增通訊協定， 支援適用於腦機介面 (BCI) 的「切換控制」，讓用户無需身體動作即可控制裝置。 「輔助取用」 加入配備精簡媒體播放器的全新度身訂造「Apple TV」app。 iPhone的「音樂觸覺回報」提供更多度身訂造選項。 「聲音識別」新增「Name Recognition」，為失聰或聽障用户知悉有人呼喚自己名字。 「語音控制」 為行動不便的軟件開發人員在Xcode中引入全新程式設計模式，亦新增跨裝置詞彙同步功能，同時將擴展更多語言。