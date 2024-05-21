Apple最薄iPad Pro結構歷代最強！ 無懼彎曲測試火燒都無傷

Apple 最新推出的搭載 M4 芯片的 13 英寸 iPad Pro，以其纖薄的機身設計吸引了眾多目光。它甚至比 iPod Nano 更薄，成為 Apple 迄今為止最薄的設備。科技的進步令人驚嘆，但人們不禁要問，這款超薄 iPad 的耐用性如何？它能否承受日常生活中的各種壓力？尤其是它那纖薄的玻璃屏幕，是否足夠堅固？
知名科技 YouTube 頻道 JerryRigEverything 一向以對不同的科技新品進行「殘酷測試」見稱，新一代 iPad Pro 當然難逃一劫，最終慘遭破壞，但全個測試過程中，iPad Pro 都展現了歷代最強的防護性與結構強度。
玻璃表面：火燒都無事？
今代 JerryRigEverything 手上的是最薄的 13 吋 iPad Pro，其玻璃表面並非新增的納米紋理玻璃，不過在玻璃強度測試中都有不錯的表現。
JerryRigEverything 使用莫氏硬度測試工具對 iPad Pro 的屏幕玻璃進行了測試，結果顯示其硬度達到了 6 級。這意味著 iPad Pro 的屏幕玻璃可以抵禦日常生活中常見的刮擦和磨損，例如鑰匙、硬幣等硬物的刮擦，有效保護了屏幕不受損壞，保持清晰的顯示效果；另外他甚至用打火機燒灼 iPad Pro 的屏幕表面，竟然在良久後仍然沒有任何損傷，令人十分意外。
iPad Pro 機身彎曲測試
JerryRigEverything 隨後首先對 13 吋 iPad Pro 進行水平彎曲測試，當從背面施加壓力時，iPad Pro 展現出驚人的韌性。屏幕玻璃會稍微彎曲，產生如同水波紋一般的視覺效果，但令人驚奇的是，玻璃本身並沒有出現裂痕或破碎。這表明 Apple 在 iPad Pro 上使用的玻璃材質具有極高的彈性和抗壓性，即使在彎曲狀態下也能保持完整。
但轉換角度，以垂直方向進行屈曲，iPad Pro 就由最缺乏框體保護的 USB-C 插槽位開始屈曲，屏幕玻璃亦隨之破裂，但就未至於粉碎，這表明 iPad Pro 的玻璃強度足以抵禦相當程度的彎曲壓力，並且即使在極端情況下，玻璃破碎也呈現出可控的模式，不會造成大面積的碎裂。
Magic Keyboard、Apple Pencil Pro 見 Apple 巧思
JerryRigEverything 在對 iPad Pro 進行測試的同時，亦有測試、拆解今代新的 Magic Keyboard 以及 Apple Pencil Pro，亦揭示了 Apple 更多巧妙的細節，以提高 iPad Pro 及其配件作為整體的耐用性。
例如，Magic Keyboard 的鉸鏈設計可以防止橫向移動，從而降低了屏幕被刮花的風險；JerryRigEverything 拆解 Apple Pencil Pro 時，發現其內部構造非常精密，使用了壓力感應薄膜、傾斜感應器和觸覺引擎等高科技元件。這些元件的精密配合，使得 Apple Pencil Pro 可以提供如同真實筆紙一般的書寫體驗，同時也保證了其耐用性和可靠性。
儘管 iPad Pro 非常纖薄，但其結構強度和耐用性卻超出預期。Apple 在設計中加入的加固結構、超強的耐刮擦屏幕以及巧妙的細節設計，使其能夠承受日常生活中可能遇到的各種壓力。對於那些擔心超薄設計會影響耐用性的用戶來說，這次的彎曲測試結果無疑是一個好消息。
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